NIS: Počela obustava rada postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo danas je počela obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, a nastalog kao posledica sankcija SAD Naftnoj industriji Srbije (NIS), zbog većinskog ruskog vlasništva.

U saopštenju NIS-a piše da će rafinerisjka postrojenja biti spremna za start kada bude dobijena informacija o raspoloživosti sirove nafte.

Zaposleni u Rafineriji za vreme trajanja obustave rada biće angažovani na poslovima koje obavljaju tokom planskih obustava postrojenja.

„Istovremeno, NIS nastavlja snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama“, piše u saopštenju.

Iz kompanije se nadaju da će u što je moguće kraćem roku ponovo biti uspostavljen redovan rad Rafinerije nafte Pančevo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da nije stigla odluka SAD o produženju licence za rad NIS-a, kao i da je razočaran i iznenađen takvim stavom SAD, pošto ne vidi šta su time dobili.

Rusi, po njegovim rečima ne žele da prodaju udeo u NIS-u.

„Nije novac uopšte u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što i Amerikance baš mnogo drugo ne interesuje, osim njihovih geopolitičkih interesa. Opet nije neki veliki novac u pitanju. Za sada strada samo Srbija. Da li će i kako će dalje da bude, videćemo“, rekao je Vučić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com