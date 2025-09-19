NIS podneo novi zahtev za Ministarstvu finansija SAD za odlaganje primene sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je Ministarstvu finansija SAD podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Takođe, kompanija je 14. marta Ministarstvu finansija SAD uputila i zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) što predstavlja kompleksan i dugotrajan proces, navedeno je u saopštenju.

Podseća se da je do sada u šest navrata odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD.

(Beta)

