NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD novu licencu za rad kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti.

Postojeća operativna licenca ističe 20. marta.

U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavio je NIS na svom sajtu.

Kompanija NIS je zahvalila svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Srbije.

NIS do 24. marta ima i licencu za pregovore o izlasku većinskog ruskog vlasništva iz kompanije.

Većinski vlasnik „Gaspromnjeft“ još u januaru je predao nacrt kupoprodajnog ugovora za prodaju svog udela mađarskom MOL-u.

(Beta)

