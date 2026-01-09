NIS ponovo nabavlja naftu preko hrvatskog naftovoda

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je u petak da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u toj rafineriji.

Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte.

U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji.

U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS zbog većinskog ruskog udela od oko 56 odsto.

Sankcije NIS-u su u primeni od 9. januara, kada je i obustavljen dotok nafte u Srbiju preko JANAF-a.

Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine NIS-u je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom ove godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

Licenca je izdata jer su Rusi u pregovorima sa mađarskim MOL-om da prodaju vlasništvo u NIS-u, o čemu su dostavili dokaze OFAC-u.

(beta/cmg)

(Beta)

