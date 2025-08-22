NIS ponovo od SAD traži odlaganje sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) uputila je zvaničan zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za finansije (OFAC) SAD za ponovno odlaganje sankcija, saznaje danas RTS.

NIS je uputio novi zahtev Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija, jer poslednje jednomesečno produženje ističe 27. avgusta.

Do sada je američka administracija pet puta produžavala licencu za rad NIS-u.

NIS je na listi sankcija zbog većinskog ruskog udela pa je kompanija još u martu od Vašingtona posebnim zahtevom tražila i skidanje NIS-a sa te liste.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com