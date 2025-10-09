NIS: Spremno smo dočekali sankcije, ima dovoljno zaliha

Naftna industrija Srbije (NIS) spremno je dočekala američke sankcije, obezbeđeno je dovoljno zaliha naftnih derivata i sirove nafte i nema razloga da se stvaraju redovi na pumpama i gomilaju zalihe, izjavila je danas za Radio-televiziju Srbije (RTS) direktorka maloprodaje u NIS-u Bojana Radojević.

„Kompanija je obezbedila dovoljne količine naftnih derivata i sirove nafte i nema potrebe da građani stvaraju zalihe. Naše benzinske stanice su optimalno snabdevene sa svim vrstama naftnih derivata, znači imamo dovoljne količine zaliha, a kompanija se ujedno potrudila i da obezbedi dovoljne količine sirove nafte, što nam je izuzetno važno za dalju proizvodnju“, kazala je Radojević.

Dodala je da nema potrebe za gužvama, stvaranja prekomernih zaliha, jer nema nikakvih ograničenja u količini bezina.

„Nama se prodaja odvija kao i u redovnom režimu. Ne postoje nikakva ograničenja kada govorimo o količinama koje oni mogu da preuzmu, tako da nema potrebe da stvaraju zalihe, zato što će zaista snabdevanje biti uredno i u narednom periodu“, rekla je Radojević.

Prema njenim rečima, iako su sankcije stupile na snagu platni promet i dalje funkcioniše normalno i trenutno prolaze sve kartice.

„Ako u nekom momentu dođe do promene, mi ćemo imati druge načine plaćanja, potrošači će moći da kupuju gorivo i proizvode gotovinom, zatim Dina platnim karticama, kao i preko M-banking aplikacija svih banaka putem opcije IPS pokaži i Drive Go aplikacija“, kazala je Radojević.

Podseća se i da je nacionalno Radno telo za krizne situacije u naftnom sektoru, koje je formirano pri Ministrstvu rudarstva i energetike, već saopštilo da energetski sistem nije ugrožen.

U tom telu su predstavnici Vlade Srbije iz nadležnih ministarstva, nafnih kompanija koje posluju na domaćem tržištu i NIS-a.

Američke sankcije protiv NIS-a, zbog ruskog udela u vlasništvu te kompaniji, stupile su na snagu jutros.

Kako je saopštio NIS, kompaniji nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija SAD, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

Odluka o sankcijama SAD su donele početkom godine i do sada je njihova primena odlagana više puta.

