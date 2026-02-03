NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Naftna industrija Srbije (NIS) prepolovila je profitabilnost prema pokazatelju EBITDA (profit pre kamata, poreza i amortizacije) u 2025. godini na 22,2 milijarde dinara, dok je u četvrtom tromesečju bila tek blago pozitivna.

Kompanija, koja je od oktobra prošle gpdine pod američkim sankcijama, je u četvrtom tromesečju pretrpela gubitak od 5,3 milijarde dinara, pa je „minus“ u 2025. godini dostigao 5,6 milijardi dinara.

To je prvi gubitak NIS-a na godišnjem nivou pod upravom ruskog Gazproma, od, 2008. godine, ne računajući vanredne okolnosti u godini pandemije.

Negativnom rezultatu NIS-a je u velikoj meri doprinela njegova fabrika Petrohemija koja je produbila minus sa 7,7 milijardi dinara prethodne godine na 10,3 milijarde dinara u 2025.

NIS-ova proizvodnja nafte i gasa je pala dva odsto, dok je prerada zabeležila veliki pad, posebno u četvrtom tromesečju.

Obim prerade u periodu oktobar-decembar bio je na 39 odsto odnosu na prethodnu godinu i iznosio 3.094,9 tona.

Promet u četvrtom tromesečju je bio na nivou 57 odsto 2024, dok je u čitavoj prošloj godini pao 19 odsto.

„Kompanija je nastavila da gubi udeo na ukupnom tržištu motornih goriva koji se na kraju decembra spustio na 63 odsto (80 odsto lani) i 46 odsto u delu maloprodaje (48 odsto lani), što je posledica otežanih uslova rada i odlaska pre svega krupnijih klijenata“, ocenila je brokerska kuća Momentum.

Procenjeno je da je likvidnost ostala prilično dobra s obzirom na okolnosti – slobodan novčani tok (FCF) je iznosio 12,5 milijardi dinara, dok je neto tok u 2025. bio u minusu 10 milijardi dinara.

Zaduženost prema bankama pala je na 396 miliona evra sa 558 miliona evra na kraju prošle godine usled dospeća pojedinih kredita.

„NIS je uspeo da izbegne scenario prinudne naplate kredita, premda banke imaju ugovor koji sadrže tu mogućnost u slučaju sankcija“, naveo je Momentum.

Kapitalna ulaganja kompanije skoro su prepolovljena na 28,1 milijardu dinara i uglavnom su se odnosila na segment istraživanja i proizvodnje.

NIS je od američkog Ojdeljenja za kontrolu strane imovine (OFAC) dobio dozvolu za nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 20. februarom, a nastavak normalnog funkcionisanja zavisi od odobrenja preuzimanja kontrolnog paketa akcija od strane mađarskog MOL-a.

Kako prenose mađarski mediji, MOL je za paket Gazproma od 56,15 odsto akcija ponudio 1,4 milijarde evra što iznosi 1.795 dinara po jednoj akciji i daje premiju od 150 odsto na poslednju berzansku cenu od 718 dinara.

(Beta)

