NIS: U digitalizaciju u proizvodnji nafte i gasa uloženo više od dva miliona evra

Nftna industrija Srbij (NIS) danas je saopštila da je nastavila realizaciju digitalnih projekata u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i unapredila rad Centra za upravljanje proizvodnjom ulaganjima vrednim više od dva miliona evra.

NIS je otvorio taj savremeni centar u Novom Sadu početkom 2025. godine, a godišnji nivo proizvodnje nafte i gasa čiji se monitoring radi iznosi oko 1,1 milion tona naftnog ekvivalenta.

Zahvaljujući u potpunosti automatizovanim i digitalnim rešenjima omogućava se pravovremeno prepoznavanje potencijalnih problema u radu opreme, a time i unapređuje pouzdanost rada opreme i sistema.

Centar za upravljanje proizvodnjom omogućava operativno upravljanje i kontrolu kvaliteta podataka koji stižu sa 51 naftnog i gasnog polja čime se postiže integrisano planiranje i prognoza nivoa proizvodnje u kratkoročnom periodu.

U Centru je aktivan tim od skoro 50 zaposlenih koji se sastoji od visokokvalifikovanih inženjera, analitičara, tehničara i operatera čija stručnost omogućava neprekidnu koordinaciju sa ekipama na naftnim poljima u cilju donošenja pravovremenih odluka.

„Rad Centra za upravljanje proizvodnjom jedan je od ključnih zadataka u oblasti digitalne transformacije kompanije, ali i jedan u nizu projekata čiji je cilj da se digitalni alati koriste u svakodnevnom radu u oblasti proizvodnje nafte i gasa, u skladu sa najboljim svetskim praksama i zahtevima savremenog poslovnog okruženja“, navodi se u saopštenju NIS-a.

(Beta)

