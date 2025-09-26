NIS-u sancije SAD odložene samo do 1. oktobra

Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu posebnu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra ove godine, saopšteno je u petak.

Licenca je izdata u četvrtak, dan pre nego je istekao rok do kada su NIS-u bile odložene sankcije koje Ministarstvo finansija SAD uvelo toj kompaniji u januaru ove godine zbog udela ruskog vlasništva. Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija prema toj kompaniji na osnovu izdatih posebnih licenci.

NIS je 14. marta podneo Ministarstvu finansija SAD i zahtev za uklanjanje kompanije sa liste sankcija (SND – Specially Designated Nationals), što je, kako je u petak navela kompanija, dugotrajan i kompleksan proces.

„U takvim uslovima, kompanija nastoji da prilagodi poslovanje novonastalim okolnostima i prioriteti ostajuo čuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih“, ističe se u saopštenju NIS-a i dodaje da kompanija nastavlja saradnju sa Ministarstvom finansija SAD na zahtevu za uklanjanje sa liste sankcija i produženja licence, kao i saradnju sa akcionarima na rešavanju novonastale situacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u obraćanju medijima u Njujorku da je Srbija, kad je reč o sankcijama NIS-u kolateralna šteta odnosa Amerikanaca, Zapada i Rusa.

„Platićemo visoku cenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a. Dakle, da budemo sasvim načisto i da bude sasvim jasno i svim našim građanima – bili smo izrazito korektni prema ruskim i američkim partnerima. Trudićemo se da budemo korektni, ali ljudi moraju da znaju da ćemo da platimo izrazito visoku cenu“, naveo je predsednik Srbije.

Istakao je da će rezervi biti u narednom periodu, ali da će postojati problem sa isplatama plata zaposlenima u NIS-u, kao i svim drugim transakcijama, pošto nijedna banka neće hteti da sarađuje sa kompanijom koja je pod američkim sankcijama.

„Da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Čeka nas teško vreme i zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima i da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila i onih koje voze kamione, a sve ostalo biće mnogo, mnogo teže. Komplikuje se sve, od ekonomskih do svih drugih stvari. Niti smo luk jeli, niti smo ga mirisali, ali ćemo platiti visoku cenu“, naglasio je Vučić.

Istakao je danas da Srbija radi na pronalaženju rešenja za uvođenje američkih sankcija NIS-u, ali da je veoma mala zainteresovanost pojedinih strana za probleme sa kojima se Srbija suočava.

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod („Janaf“) saopštila je u petak da bi u slučaju stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u 1. oktobra ostala bez velikog dela prihoda, zbog čega će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om.

Kako je ukazano iz „Janafa“, ključno za produženje licence posle 1. oktobra biće aktivnosti društva NIS prema američkim vlastima.

