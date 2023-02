Nisan povlači preko 800.000 malih terenskih vozila u SAD i Kanadi

DETROIT – Nisan povlači više od 800.000 malih terenskih vozila u SAD i Kanadi, zbog toga što mogu da se isključe tokom vožnje.

Biće povučeni određeni modeli Rogue od 2014. do 2020. godine, kao i Rogue sports od 2017. do 2022. godine, preneo je AP.

Isključivanje tokom vožnje može da dovede do gubitka snage motora i snage kočnica, a vazdušni jastuci se možda neće naduvati u slučaju sudara.

Kompanija je navela da nije obaveštena da je bilo ikakvih sudara ili povreda uzrokovanih ovim problemom.

Nisan još nije smislio rešenje problema.

Vlasnici će u martu biti obavešteni da ne stavljaju ništa na privezak za ključeve.

Potom će dobiti još jedno pismo u kojem im će im biti rečeno da odvezu svoje terence na popravku.

Proizvođač automobila je naveo da vlasnici čiji ključevi ne mogu da ostanu u otvorenom položaju, treba da kontaktiraju svoje prodavce.

(Tanjug)

