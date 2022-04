NLB i Komercijalna banka se spojile u NLB Komercijalnu banku

BEOGRAD – Komercijalna banka i NLB banka Beograd, danas su i u pravnom smislu okončale proces integracije u novu NLB Komercijalnu banku, potvrđeno je Tanjugu u toj finansijskoj instituciji.

„Posle više od godinu dana privodimo kraju složeno spajanje NLB banke Beograd i Komercijalne banke i tokom prazničnog vikenda učinićemo sve i operativno da naši klinjenti budu zadovoljni servisom koji će dobiti u zajeničkoj NLB Komercijalnoj banci“, izjavio je za Tanjug Predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Vlastimir Vuković.

On je dodao da će klijentima to doneti jednu od najvećih mreža ekspozitura i bankomata u zemlji.

„Počeli smo sa instalacijom 250 najsavremenijih bankomata, u šta smo uložili šest miliona evra, što će biti mali doprinos našoj integraciji i to je jedan od boljitaka koji će naši klijenti odmah videti. Osim toga, pravimo ribrending, što znači da će naše ekspoziture izgledati potpuno dugačije, veb sajt će izgledati drugačije, naše katrice će izgledati mnogo savremenije, a u narednom periodu će se osloboditi razvojni resursi, tako da ćemo i unutar digitalnih solucija i ostalih usluga biti značajno konkurentniji“, najavio je Vuković.

On je kazao da tokom predstojećeg vikenda ekspozitire NLB Komercijalne banke neće raditi, kao što uostalom ni jedna banka u Srbiji ne radi za priznike.

„Kartice će raditi, ali neki servisi neće biti dostupni privremeno zbog integracije, poput mobilnog bankarstva i elektronskog bankarstva, ali ćemo i te usluge verovatno već u ponedeljak omogućiti našiim klijentima i biće značajno savrtemenije i lepše“, rekao je Vuković.

Istakao je da će u narednom periodu biti dostupni digitalne usluge koji će omogućiti klijentima da brzo i efikasno obavljaju bankarske poslove 24 sata dnevno.

„Naš kontakt centar će proširiti kapacitete, tako da će moći da komunicira s klijentima neprestano. Ja mislim da je to ključna stvar, da i pored rade ekspozitura koje su ogranične vremenski, budemo našiim klijentima 24 sata na usluzi i drugo, moram da kažem da ćemo se portuditi da budemo brži, jer ljudi danas nemaju mnogo vremena da čekaju, tako da radimo jedan projekat koji će omogućiti da sve naše operacije budu značajno brže. Od transkacija na šlateru, u aplikacijama, ali i u smislu odobravanje kredita“, naglasio je prvi čovek Komercijalne banke.

Vuković je posebno istakao da će NLB Komercijalna banka imati jednu do dve najveće mreže bankomata u Srbiji.

„To će biti 313 najmodernijih bankomata koji su beskontaktni, moći će da čitaju QR kodove, moći će devize da se podižu, da se rade uplate i isplate. Bukvalno ćete pred vama imati jednu malu banku i to će biti veliko osveženje, jer smo svesni da naši bankomati nisu bili u najboljem stanju. Ali ovo što ćemo uraditi sa 250 bankomata do kraja godine, mislim da će našim klijentima omogućiti potpuno lagodno obavljanje transakcija“, ocenio je Vuković.

NLB Komercijalna banka precizirala je da će od 29. aprila do 4. maja klijenti moći neometano da koriste bankomate i obavljaju plaćnje karticama na prodajnim mestima i putem „digitalnih novčanika“ KomBank i NLB Pay, dok će doći do privremene obustave pojedinih usluga.

Precizira se da elektronsko i mobilno bankarstvo neće biti dostrupni od 29. aprila i to za klijente NLB banke počev od 17 časova, a za klijente Komercijalne banke do 22 sata, pa sve do 4. maja.

Dodaje se da u isto vreme neće raditi ni usluga obaveštavanja putem SMS-a o potrošnji sredstava prilikom korišćenja kartica, kao i da klijenti Komercijalne banke neće moći da plaćaju karticama preko interneta od 29. aprila u 22 časa najkasnije do 4. maja, dok će korisnici NLB banke ovu uslugu moći nesmetano da koriste.

Komercijalna i NLB banka su zamolile svoje korisnike da se na vreme priprema za kratkpotrajni prekih nekih usluga.

Dodaje se da se sve informacije o tome mogu naći na internet sajtovima obeju banaka i na portalu nove banke nlbkb.rs, ili pozivom kol centru koji će u vreme praznika raditi 24 sata dnevno.

(Tanjug)

