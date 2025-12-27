Nova DSS: Železnicama Srbije pet godina blokiran račun, svaki dan sa Vučićem je dalje propadanje

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) je danas ocenila da je „najveći broj javnih i državnih preduzeća pod aktuelnom vlašću doživeo organizacioni, kadrovski i finansijski krah“ i da „režim Aleksandra Vučića mora što pre da ode jer sa njim Srbija svaki dan sve više propada“.

„Jedan od primera bahatog i nestručnog upravljanja su i ‘Železnice Srbije’ koje su punih pet godina u finansijskoj blokadi. Narodna banka Srbije blokirala je račun ovog preduzeća 25. decembra 2020. godine i od tada je 1.827 dana u blokadi, a ukupan iznos blokade na današnji dan iznosi 1.064.988.460 dinara“, navela je Nova DSS.

Ukazala je da je „finansijsko poslovanje ‘Železnice Srbije’ već nekoliko godina veoma loše i tokom 2024. godine je ostvaren gubitak od milijardu dinara“.

„Od loših rezultata poslovanja još više brine potpuni haos, o čemu svedoče i zvanično objavljeni finansijski izveštaji. U njima se navodi da je račun preduzeća blokiran zbog sudskih sporova i da je ‘poseban problem u tome što je većina sudskih predmeta ostala u novim preduzećima, kod pravnih referenata koji nisu preuzeli dužnost’ „, objasnila je Nova DSS.

Takođe, „u izveštaju se navodi i da ‘problem neraspolaganja osnovnom poslovnom dokumentacijom koja i dalje nije predata Železnicama karakteriše i sve druge poslovne aktivnosti, a pre svega se odnosi na dokumentaciju o nepokretnoj i pokretnoj imovini, tendersku dokumentaciju i ugovore o nabavci, kao i knjigovodstvenu dokumentaciju’ „.

„Vlada Srbije je u julu 2015. godine donela odluku o statusnoj promeni Železnica i izdvajanju novih društava – ‘Srbija voz’, ‘Srbija Kargo’ i ‘Infrastruktura železnice Srbije’ i neverovatno je da ni 10 godina od te statusne promene nisu regulisani odnosi između tih preduzeća“, konstatovala je stranka.

Ocenila je da „sve ovo ukazuje da je vlast nesposobna da upravlja, ne samo javnim preduzećima, već i državom i da je svaki dan ostanka na vlasti režima Aleksandra Vučića dan više u propadanju Srbije“ i ta vlast „zato treba da ode što pre“.

(Beta)

