Nova ekonomija: Agencija Moody’s smanjila izglede za srpsku ekonomiju

Poslednja potvrda kreditnog rejtinga za Srbiju, ali sa lošijim izgledima, može ozbiljno da ograniči i poskupi njeno zaduživanje na inostranim tržištima, a unutrašnja nestablinost udružena sa lošim političkim odlukama gura državu ka Rusiji i Kini, navela je agencija Mudis (Moody’s) u svom poslednjem izveštaju, piše Nova ekonomija.

Poruka agencije Mudis je jasna – politička nestabilnost toliko opterećuje zemlju da će biti sve manje investicija spolja, rast privrede će biti manji, a zaduživanje još skuplje i teže nego ranije.

Mudis rejtings je prošle nedelje promenio izglede za Srbiju sa pozitivnih na stabilne i potvrdio rejting zemlje na Ba2.

„Naša odluka da promenimo izglede sa pozitivnih u stabilne odražava značajan porast političkih rizika za Srbiju što opterećuje institucionalnu snagu i predstavlja veći nego očekivani udarac izgledima za rast. Iako je intenzitet protesta smanjen poslednjih meseci, očekujemo da će domaće političke tenzije biti uvećane, posebno oko predstojećih parlamentarnih izbora koji su zakazani za kraj 2027. godine, ali za koje su vlasti naznačile da bi mogli biti održani ranije“, stav je agencije.

Ocenjeno je da je nepredvidivost politike porasla usred nestabilnijeg domaćeg političkog okruženja, a Evropska unija kritikuje nedostatak transparentnosti i nezavisne kontrole primenjene na nedavno usvojene sudske amandmane kao ozbiljan korak unazad u naporima za pristupanje EU.

Takođe je ukazano da će rastući geopolitički rizici, o čemu svedoči nedavno uvođenje sankcija SAD nacionalnoj naftnoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), nastaviti da opterećuje kreditni profil Srbije.

Kreditne agencije kao što su S&P, Moody’s i Fitch izdaju svoje procene za ekonomski potencijal zemlje, na osnovu koga se investitori i odlučuju da li će ulagati u Srbiju, a zajmodavci da li će i pod kojim uslovima odobriti zaduživanje.

Fitch nije menjao svoju poziciju ka Srbiji, a agencija S&P dodelila je kreditni rejting investicionog ranga Srbiji u 2024. godini. Tada je S&P naglasio da bi rejting mogao biti smanjen ako dođe do „usporavanja privrede u ključnim trgovinskim partnerima Srbije u EU, potencijalnih šokova u snabdevanju energijom ili pojačane geopolitičke tenzije koje podrivaju rast zemlje i vrše pritisak na njenu fiskalnu i platnobilansnu poziciju“.

Od oktobra 2024. kada je agencija promenila rejting desile su se sve tri stvari u Srbiji – ključni partneri su usporili, šok zbog NIS-a se odrazio na privredu, a preti nam i nova kriza za koju ne znamo kako će se odraziti na Srbiju, ali neće biti pozitivno, navela je Nova ekonomija.

Iz Mudisa očekuju da će se rast realnog BDP-a Srbije oporaviti na 3,3 odsto u 2026. godini, sa privremenim skokom u 2027. godini zbog Expo 2027. Međutim, snizili su procenu srednjoročnog potencijala rasta Srbije na 3,5 odsto, sa četiri odsto, s obzirom na povećanu političku neizvesnost i manje povoljno poslovno okruženje.

Ograničenija javna podrška članstvu u EU u Srbiji u poređenju sa drugim kandidatima za pristupanje u regionu pružiće, po mišljenju agencije, slabiji podsticaj za rešavanje izazovnih reformi upravljanja.

Kao rezultat toga, Srbija zaostaje za manje razvijenim regionalnim zemljama poput Albanije (rejting Ba3 stabilna) i Crne Gore (rejting Ba3 stabilna) na putu pristupanja EU, što će pružiti jače sidro za institucionalne reforme u ovim

zemljama, stav je ekonomisti Mudisa.

(Beta)

