Nova ekonomija: Ministarstvo odbilo da izda upotrebnu dozvolu za prugu ka Mađarskoj

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbilo je zahtev Infrastruktura železnice Srbije da izda upotrebnu dozvolu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu sa pratećim objektima na deonici brze pruge od Novog Sada do Kelebije, objavila je danas Nova ekonomija.

Kako je navedeno u rešenju Ministarstva od subote, 9. avgusta, zahtev Infrastruktura železnice Srbije odbačen je zbog nedostataka u dokumentaciji.

Infrastruktura je tražila upotrebnu dozvolu za izvedene radove na katastarskim parcelama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici.

Ministarstvo je u 37 tačaka navelo sve nedostatke u dokumentaciji.

Između ostalog, ugovor o vršenju usluge tehničkog pregleda sa preduzećem „Trioprojekt“ Beograd sačinjen je između drugog pravnog lica i izvršioca, a ne između investitora i izvršioca, navodi se u rešenju.

„Trioprojekt“ je deo konzorcijuma zaduženog za tehnički pregled celog projekta železnice, a vlasnik tog preduzeća Milutin Savović hapšen je u sklopu istrage oko pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad, objavila je Nova ekonomija.

Takođe je utvrđeno da u Zapisniku o tehničkom pregledu nisu navedena sva lica, odgovorni izvođači radova i vršioci stručnog nadzora, koji su navedeni i potpisani u Izjavi investitora, stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova.

Za jednog odgovornog izvođača radova nisu usaglašene lične stručne licence sa podacima u Zapisniku o tehničkom pregledu.

U Izjavi investitora, stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova nisu navedeni vršioci stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova za radove za projekte telekomunikacija i saobraćaja i saobraćajne signalizacije, navodi Ministarstvo.

Među primedbama na zahtev Infrastruktura je i to što priložena Glavna sveska nije digitalno čitljiva, što je u suprotnosti sa pravilnikom.

Zbog niza nedostataka, Ministarstvo je nakon uvida u tehničku dokumentaciju odbacilo zahtev kao nepotpun, navodi se u rešenju, prenela je Nova ekonomija.

(Beta)

