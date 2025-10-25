Nova: FSS i KSS dobili tri miliona iz budžetske rezerve

Fudbalski savez Srbije (FSS) i Košarkaški savez Srbije (KSS) dobili su ukupno oko tri miliona evra od države, iz budžetske rezerve, na ime „obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad“ oba saveza.

Kako prenosi Nova.rs, FSS je dobio 236 miliona evra, a KSS tačno 118 miliona dinara, navodi se u rešenju objavljenom u Službenom glasniku.

Rešenja o upotrebi budžetske rezerve potpisao je premijer Đuro Macut.

Državna revizorska institucija (DRI) nedavno je ocenila da je finansiranje sportskih saveza iz budžeta Srbije nedovoljno efikasno i transparentno, jer se sredstva dodeljuju „bez strateških ciljeva, delom mimo procedure, uz neadekvatnu kontrolu i izveštavanje o utrošenim sredstvima“.

Tako je sportskim savezima u periodu 2023-2024 mimo procedure propisane Zakonom o sportu dodeljeno čak 6,3 milijarde dinara (oko 53,7 miliona evra), dakle ne odlukom Ministarstva sporta, već rešenjima Vlade Srbije o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

