Nova.rs: NIS preuzeo Petrohemiju, Pančevo novo uporište ruskog uticaja u Srbiji

Naftna industrija Srbije je vlasništvo u Petrohemiji u Pančevu povećala sa 20 na 90 odsto, a udeo države Srbije je pao 10 procenata u toj kompaniji, objavio je portal Nova.rs.

Navodi se da ova promena u vlasničkoj strukturi Petrohemije i novi upliv ruskog kapitala, barem trenutno, neće imati posledice po Srbiju, ali stručnjaci ističu da je rat koji se trenutno vodi u Ukrajini nepredvidiva stvar, te da budućnost može da donese probleme u vidu novih pritisaka na Srbiju.“

„Imajući u vidu spoljnopolitičke okolnosti, pritiske oko uvođenja sankcija Rusiji sa kojima se Srbija suočava od početka rata u Ukrajini, postavlja se pitanje kakve posledice po našu državu može da ima odluka da se domaća kompanija ‘prepusti’ NIS-u, čije većinski vlasništvo drže Rusi“, piše portal.

Kako je za Novu rekao stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapor, trenutno ovakva odluka ipak ne može da dovede Srbiju u nepovoljniji položaj nego sada.

„Kolektivni Zapad će da zažmuri na ovo, ali to ne znači da će ovu odluku da gledaju dobronamerno“, rekao je Kapor.

On je istakai da to što je Srbija pristala na to da NIS bude većinski vlasnik Petrohemije, pokazuje stav koji državnici imaju prema ratu u Ukrajini.

Ekonomski analitičar Bogdan Petrović je saglasan – trenutno ne postoji bojazan da bi NIS-ovo preuzimanje Petrohemije moglo da ima posledice po Srbiju.

„Ne može da bude posledica jer to ne predviđaju sankcije Evropske unije. NIS-ovo preuzimanje Petrohemije je nešto o čemu se dugo govori, za šta je Evropska komisija dala saglasnost, dakle za to je postojalo zeleno svetlo iz Brisela, nije bilo primedbi“, rekao je on.

Ipak, Petrović je istakao da u jednom trenutku može da bude potencijalnih problema.

„Rat donosi iznenađenja. Može da se desi da EU zatraži od Srbije da uvede neke oštre sankcije. Važno je naglasiti da trenutno nema mogućnosti za tako nešto“, ocenio je Petrović.

U septembru prošle godine je Evropska komisija odobrila pripajanje pančevačke Petrohemije NIS-u.

Ugovor o strateškom parnetrstvu NIS-a i države Srbije u Petrohemiji potpisan je pre toga, krajem 2021. godine.

NIS se tada jedini javio na javni tender za dokapitalizaciju Petrohemije kroz strateško partnerstvo, vredan 150 miliona evra. Pre strateškog partnerstva, NIS je imao 20 odsto vlasničkog udela u Petrohemiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.