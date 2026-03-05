Nova železnička linija povezuje Novi Sad sa nemačkim industrijskim regionom Rajna – Rur

Kompanija DP World saopštila je danas da je započela pretovar tereta na novoj intermodalnoj železničkoj liniji koja povezuje njen terminal u Novom Sadu sa gradom Herne u zapadnoj Nemačkoj, strateškim logističkim čvorištem u industrijskom regionu Rajna – Rur.

Time novosadski terminal postaje prvi u Srbiji sa redovnom intermodalnom železničkom vezom sa zapadnom Evropom.

Liniju kojom upravlja austrijska transportna kompanija LKW Walter, ima tri nedeljna polaska, dok putovanje traje oko 45 sati, što je brže od tradicionalnih dugolinijskih drumskih ruta, uz istovremeno smanjenje emisije ugljen-dioksida i do 80 odsto, navedeno je u saopštenju.

Generalni direktor DP World Novi Sad Gjokan Jurteken izjavio je da se povezivanjem Novog Sada sa regionom Rajna – Rur, kroz redovnu intermodalnu liniju, dodatno jača integraciju Srbije u evropske lance snabdevanja i potvrđuje njenu ulogu strateškog trgovinskog čvorišta u jugoistočnoj Evropi.

„Ova usluganašim klijentima omog ućava bržu i predvidljiviju rutu iz Srbije ka zapadnoj Evropi, smanjujući zavisnost od prekograničnog drumskog transporta, uz veću pouzdanost rasporeda i značajno niže emisije“, kazao je on.

Železnička linija Novi Sad – Herne, kako je navedeno, pokrenuta je kao odgovor na sve veće regulatorne i operativne pritiske u dugolinijskom drumskom transportu između Srbije i Zapadne Evrope.

„Kako se regulatorni zahtevi za drumski transport širom Evropske unije stalno menjaju, klijenti sve više traže rešenja koja nude veću brzinu, predvidljivost i manju administrativnu složenost. Intermodalni železnički transport pruža upravo to, uz dodatnu pr ednost merljivog smanjenja emisija CO2“, kazao je Komercijalni direktor DP World Novi Sad Vladica Ćulafić.

Kako je navedeno, intermodalni transport kombinuje železnički i drumski prevoz kako bi se postigla veća efikasnost i održivost.

Kontejneri se na dužim relacijama prevoze železnicom, dok se prvi i poslednji deo puta obavlja kamionima.

Istaknuto je da ovakav model značajno smanjuje emisije, potrošnju goriva i zavisnost od vozača u poređenju sa transportom koji se u potpunosti oslanja na drumski saobraćaj.

(Beta)

