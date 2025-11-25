Kompanija Novartis planira da ukine 550 radnih mesta u Švajcarskoj do kraja 2027. godine, kao deo modernizacije fabrike u kojoj namerava da obustavi proizvodnju tableta i kapsula, kako bi se fokusirala na ćelijske terapije, saopštila je danas ta farmaceutska kompanija.

Fabrika Novartis u Štajnu, oko 40 kilometara od Bazela u severnom delu Švajcarske, takođe je planirano da postane centar za sterilizaciju, navela je grupa i dodala da planira da se koncentriše na proizvodnju složenijih tretmana.

„Da bismo održali konkurentnu proizvodnju, moramo da se fokusiramo na inovativne proizvodne tehnologije i investirati u visok stepen automatizacije“, rekao je Štefen Lang (Steffen), koji rukovodi operacijama Novartisa.

Švajcarski farmaceutski gigant planira da investira 26 miliona dolara (22,5 miliona evra), prvenstveno kako bi povećao automatizaciju.

Te promene podležu procesu informisanja i konsultacija, navela je grupa, dodajući da je posvećena podršci zaposlenima.

Socijalni plan je produžen do 2028. godine, naglašeno je u saopštenju. Dodaje se da je planirano i prevremeno penzionisanje.

Novartis planira da investira 80 miliona dolara u još jednu lokaciju u Švajcarskoj, u predgrađu Bazela, kako bi povećao proizvodnju inovativnih tretmana koji se koriste posebno za kardiovaskularne, bubrežne i bolesti metabolizma.

Očekuje se da će na toj lokaciji do 2028. godine biti stvoreno približno 80 radnih mesta, navodi se u saopštenju.

Kompanija Novartis je prošle godine ostvarila prihod od 50,3 milijarde dolara, a zapošljavala je 78.310 ljudi širom sveta, krajem 2024. godine.

U Švajcarskoj firma ima približno 10.000 zaposlenih, uključujući 5.000 u odeljenju za istraživanje i razvoj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com