Nove subvencije za hotelijere u Srbiji do pet miliona evra

Vlada Srbije usvojila je novu uredbu o finansijskoj podršci domaćim hotelijerima sa ciljem, kako je navedeno, da se unapredi turističke ponude hotelske industrije i intenzivira njeno korišćenje, a jedna od mera je i subvencija u iznosu do pet miliona evra za saradnju sa svetskim brendovima.

Cilj uredbe je i se u bliskoj budućnosti produži turistička sezona i značajno poraste prihode od turizma.

Pravo na bespovratna sredstva mogu ostvariti privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za ugostiteljsku delatnost i evidentirani u sistemu e-Turista, ali i oni koji planiraju izgradnju potpuno novih objekata.

Prijave na konkurs podnose se nakon raspisivanja javnog poziva, a odluku o dodeli sredstava donosi posebna radna grupa na osnovu referenci i ekonomske održivosti projekta.

U novoj uredbi, poseban značaj dobilo je povezivanje domaćih investitora sa renomiranim globalnim brendovima.

Da bi neko ostvario pravo na finansijsku pomoć, neophodno je da poseduje „franšizni ugovor zaključen između Korisnika i međunarodnog hotelskog lanca“ ili barem pismo o namerama koje garantuje buduću saradnju.

Hotel mora biti kategorisan sa najmanje četiri zvezdice, čime se, kako se ističe, „obezbeđuje visok nivo usluge gostima“.

Pod međunarodnim lancem podrazumeva se pravno lice koje upravlja sa najmanje 50 hotela u sopstvenom vlasništvu i posluje u najmanje 10 država na barem dva kontinenta.

Država je predvidela da se sredstva dodeljuju bespovratno, pri čemu maksimalni iznos po jednom investicionom projektu ne može preći pet miliona evra.

Podsticaji pokrivaju različite troškove, uključujući naknade za franšizu i brendiranje, digitalnu integraciju i obuku kadrova.

U uredbi je naglašeno da „imovina koju korisnik stiče po osnovu dodeljenih sredstava podsticaja mora da bude nova“, a investitor je dužan da obezbedi kontinuitet poslovanja u traženoj kategoriji najmanje pet godina od dana otvaranja hotela.

Korisnici ove subvencije moraće redovno da izveštavaju nadležno ministarstvo o potrošnji novca.

Tokom realizacije projekta, korisnik mora dostavljati dokumentaciju koju je izradilo „revizorsko društvo koje poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti“.

Ukoliko se inspekcijom ili revizijom utvrdi da korisnik nije ispunio ugovorne obaveze, država će zahtevati povraćaj celokupnog iznosa sa kamatom.

