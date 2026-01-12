Novi ambasador SAD u Indiji: Radi se na trgovinskom sporazumu da bi se produbilo partnerstvo

SAD i Indija pripremaju bilateralni trgovinski sporazumda bi produbile ekonomsko i strateško partnersto, izjavio je danas novoimenovani američki ambasador u Nju Delhiju Serđo Gor.

Otkako je Rusija okupirala velike delove Ukrajine u februaru 2022. godine, Indija je postala drugi najveći kupac ruske sirove nafta, posle Kine.

To je administraciju predsednika SAD Donalda Trampa uznemirilo, pa je kritikovala ovu trgovinu kao „pothranjivanje ruske ratne mašine u Ukrajini“.

U avgustu prošle godine, Tramp je potpisao uredbu kojom je Indiju kaznio dodatnim carinama od 25 odsto na uvoz njene robe u SAD zbog kupovine ruske nafte. Time je ukupna američka carina na uvoz iz Indija dosegla visokih 50 odsto.

Trampov blizak saradnik Serđo Gor (39) imenovan je za ambasadora u Nju Delhiju. On je danas na skupu ispred zgrade Ambasade rekao da će sledeći telefonski razgovor dve strane na temu trgovine biti sutra, u utorak.

„Pravi prijatelji mogu imati nesuglasice, ali na kraju uvek razrešavaju svoje razlike“, rekao je Gor prvog dana svog službovanja u Ambasadi u Nju Delhiju i istakao: „Setite se da je Indija dom najveće nacije na svetu, pa nije ni lak zadatak dovesti sve ovo do cilja, ali mi su odlučni da tamo stignemo“.

Gorkoji je i specijalan izaslanik SAD za Južnu i Centralnu Aziju, najavio je da će, kao deo šireg partnerstsva, Indija sledećeg meseca biti formalno pozvana da se priključi incijativi SAD „Paks Silika“ (Pax Silica) čiji je cilj da obezedi pouzdan lanac snabdevanja silicijumom – od sirovine do proizvodnje poluprovodnika od nje, bitne i za veštačku inteligenciju.

Toj inicijativi su se prošlog meseca pridružili Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i Izrael.

Gor je rekao da je trgovina važan aspekat partnerstva SAD i Indije koje će nastaviti da blisko sarađuju u oblastima bezbednosti, borbe s terorizmom, energetici, tehnologiji, obrazovanju i zdravstvu.

(Beta)

