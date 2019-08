Novi autoput Vožd Karađorđe biće dug između 220 i 270 km

BEOGRAD – Novi Šumadijski koridor odnosno autoput „Vožd Karađorđe“ biće dug između 220 i 270 kilometara, a koštaće od 1,7 milijardi evra do više od dve milijarde, u zavisnosti od profila i priključaka na ostale koridore, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

Novi autoput, čiju je gradnju u nedelju najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biće u obliku slova ipsilon.

Sa jedne strane će ići trasom Mladenovac – Orašac – Aranđelovac, sa druge Lazarevac – Aranđelovac gde će se spojiti, odakle će ići dalje ka Rači, Svilajncu, Depostovcu i Boru, rekla je Mihajlović za Tanjug.

Ministarka je naglasila da izrada projektno – tehničke dokumentacije neće trajati godinu i po dana, kako je videla da su negde rekli u Koridorima Srbije već mnogo kraće kako bi što pre počela gradnja i dodala da će „Vožd Krađorđe“ biti šesti autoput koji teba da počne da se gradi ove i naredne godine.

„Dužina koridora je između 220 km, i ukoliko želimo da taj koridor spojimo sa Koridorom 10 kod Malog Požarevca i sa Koridorom 11 na autoput ‘Miloš Veliki’, onda će taj autoput biti dugačak 270 km“, otkriva Mihajlović.

Ona je rekla da, ipak, još ne može da se saopšti precizna procena vrednosti investicije.

„Ali, može da se kaže, ako se ide više na brzu saobraćajnicu i ukoliko nemamo priključke na autoputeve koje samo pomenula onda bi taj iznos mogao da ide od 1,7 milijardi do dve milijarde odnosno 2,3 milijarde ukoliko bude potpuno autoput (sa šest traka). Ukoliko imamo priključke na Koridor 10 i na ‘Miloš Veliki’, a što mislim da je važno, jer ukoliko radimo taj koridor moramo ga negde spojiti sa ostalim autoputevima, onda pričamo, bilo da je u pitanju brza saobraćajnica bilo autoput, o vrednosti investicije svakako većoj od dve milijarde evra“, objasnila je ona.

Mihajlović je najavila da će vrlo brzo na sledećoj sednici vlade biti formirana radna grupa za realizaciju projekata koji kreću da se rade „od nule“.

Kako je rekla, da bi tako veliki projekti mogli da se rade od samog početka, moraju svi važni akteri da budu u njoj, od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje će voditi radnu grupu, do Ministarstva finansija, Koridora Srbije koji će biti investitor, instituta…

„Već za par meseci ćemo imati precizniji okvir o samoj ruti autoputa ‘Vožd Karađorđe’ kada je reč o manjim mestima, ali i procenu investicije. Potrudićemo se da se projektno – tehnička dokumentacija ne radi godinu i po dana, kako sam čula negde da su izjavili iz Koridora Srbije. Gledaćemo da to bude mnogo pre, kao što ćemo istovremeno razmišljati o načinima finansiranja“, istakla je Mihajlović.

Kaže da je novi autoput veoma važan za Srbiju i da je ime „Vožd Karađorđe“ izabrano pošto je narod taj pravac nazivao šumadijski koridor.

Novi autoput „Vož Karađorđe“ će se graditi u okviru novog investicionog ciklusa, navodi Mihajlović i dodaje da će se ove godine završava Koridor 10 i deo Koridora 11 i da je poketanje novih investicija veoma važno posto su one zamajac privrednog razvoja zemlje.

Dodala je da će samo u nekoliko godina novi investicioni ciklus biti vredan više 10 milijardi evra, kao i da će on biti nastavljen, zbog čega je njegova ukupna vrednost više od 15 milijardi evra.

Srbija planira da počne gradnju autoputa od Sremske Rače do Kuzmina na autoputu Beograd-Sarajevo, Moravski koridor od Pojata do Preljine koji će povezati Koridor 10 i Koridor 11 i oko 500.000 ljudi u centralnoj Srbiji.

Zatim autoput i brzu saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, autoput Niš-Merdare od Niša do Pločnika, kao i autoput Novi Beograd – Surčin u okviru Koridora 11, Fruškogorski koridor, brzu saobraćajnicu od skretanja za Požarevac do Donjeg Milanovca, od Paraćina do Zaječara…

Radovi na deonici Preljina-Požega na Koridoru 11 ka Crnoj Gori već su započeti, a ove godine treba da bude završen deonica Surčin – Obrenovac, kao i istočni krak Koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada.

