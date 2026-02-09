Novi DSS: Krah ekonomske politike plaćaju građani

Potpredsednik opozicione stranke Novi DSS Predrag Marsenić je danas izjavio da je ekonomska politika Srbije doživela krah i da njeni građani sve skuplje plaćaju neefikasno poslovanje javnih komunalnih preduzeća i partijsko zapošljavanje lojalista vlasti u tim preduzećima.

„Sva dugovanja, a ona se samo za javno-komunalna preduzeća u Beogradu mere u stotinama miliona evra, kao i greške u sistemima napravljene za vreme ove vlasti, pokrivaju se zavlačenjem ruku u džepove građana koji su, po shvatanju režima SNS, dužni da pokriju korupciju i nesposobnost iste i da na taj način aboliraju ljude poput (bivšeg v.d. direktora EPS-a Milorada) Grčića i sličnih perjanica vlasti“, kazao je Marsenić, saopštio je Novi DSS.

Dodao je i da su cene komunalnih usluga rasle dok je vlast smanjenje cena proizvoda obećavala marketinškim trikovima poput uredbe o ograničenju marži čije važenje ističe na kraju ovog meseca.

„U oktobru prošle godine poskupele su komunalne usluge grejanja povećanjem cena od 6,4 odsto u Beogradu, do 15 odsto u Priboju, čime je svako prosečno domaćinstvo opterećeno sa dodatnih 600 dinara mesečno“, rekao je Marsenić.

Po njegovim rečima, od januara ove godine skočila je cena pijaće vode i odvođenje otpadnih voda za 17,5 odsto, i to, kako je dodao, neće biti jedino poskupljenje komunalnih usluga u ovoj godini.

„Pojedinim građanima su u januaru isporučeni enormno povećani računi za struju. Postavlja se pitanje zbog čega Elektroprivreda Srbije (EPS) pribegava ovakvim povećanjima računa koja su očigledno plod namerne ili nenamerne greške ili sprovedene prakse neredovnog očitavanja brojila“, kazao je potpredsednik Novog DSS-a.

On je naveo da je ove godine EPS uvezao 3,3 puta više električne energije nego prošle i na to je potrošeno 117 miliona evra i pitao da li građani treba da nadoknade tu štetu.

Podsetio je da od 15. februara poskupljuje benzin, alkoholna pića, kafa i duvan, da se očekuje i rast cena prehrambenih proizvoda posle isticanja važenja uredbe o ograničenju marži.

„Ekonomska politika režima doživela je krah, a cenu tog neuspeha plaćaju građani. Zbog toga su potrebni slobodni i demokratski izbori kako bi Srbija što pre izašla iz duboke političke, društvene i ekonomske krize“, kazao je on Marsenić.

(Beta)

