Novi DSS: Novosađani da provere da li u ugovoru o snabdevanju gasom postoji solidarno jemstvo

Novosadski odbor Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) pozvao je danas građane koji žive u zgradama sa zajedničkim gasnim podstanicama u tom gradu da pročitaju ugovor o snabdevanju gasom i provere da li postoje odredbe o solidarnom jemstvu.

U saopštenju su pozvali građane Novog Sada i da utvrde da li je upravnik potpisao takav ugovor za neki drugi stan u ulazu i da utvrde da li je postojala formalna odluka skupštine stambene zajednice za potpisivanje ugovora.

„Prema dokumentima koji su nam dostavljeni, pojedini ugovori se ne odnose samo na isporuku gasa, već nose i karakter ugovora o solidarnom jemstvu, što u praksi može značiti da se vlasnici stanova i lokala u zgradi uvode u režim solidarne odgovornosti za obaveze nastale po osnovu gasa“, upozorio je NDSS.

Ocenili su da je „posebna sporna“ ugovorna odredba koja predviđa da su „svi zajedničari – solidarni jemci“ i da solidarno odgovaraju za obaveze nastale po osnovu isporučene energije iz gasa.

„U praksi, ovo može dovesti do situacije da jedan neplatiša postane finansijski teret cele zgrade, odnosno da se rizik pojedinačnog duga prelije na sve stanare“, stoji u saopštenju.

NDSS je upitao „da li je ugovorno proširivanje solidarne odgovornosti na sve vlasnike u skladu sa duhom i slovom zakona koji regulišu snabdevanje energijom i funkcionisanje stambenih zajednica“ i da li se takvim odredbama „faktički uvodi kolektivna finansijska odgovornost koja prevazilazi uobičajeni obim obaveza pojedinačnih vlasnika“.

„Dodatnu nesigurnost izaziva činjenica da je ‘Novi Sad – Gas’ d.o.o. privatna kompanija, koja nije gradsko javno komunalno preduzeće niti organ lokalne samouprave. Građani se time dovode u položaj da postaju solidarni jemci prema privatnom pravnom licu, što zahteva najviši nivo transparentnosti, izričitog pristanka i jasne odluke skupštine stambene zajednice“, navodi se u saopštenju Nove Demokratske stranke Srbije.

(Beta)

