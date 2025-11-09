Novi DSS: Predloženi budžet kontinuitet pogrešne politike, štetočinski režim hitno smeniti

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je danas da predlog budžeta za 2026. godinu „predstavlja kontinuitet pogrešne ekonomske politike zasnovane na zaduživanju, stranim investicijama i preskupim projektima“ i poručila da „štetočinski režim Aleksandra Vučića mora biti pod hitno smenjen“.

„Budžet otkriva da se nastavlja snižavanje procene rasta BDP-a kao posledica duboke krize u zemlji pa se umesto projektovanih 4,2 odsto ove

godine predviđa rast od 2,3 odsto, a u narednoj tri odsto umesto 4,2 odsto“, saopštila je stranka.

Kako je upozorila, „nastavlja se rast troškova za otplatu kamata za koje se izdvaja 212 milijardi dinara, dok je pre dolaska Srpske napredne stranke (SNS) na vlast predmetna stavka iznosila oko 40 milijardi dinara“.

„Za ‘ulaganja od posebnog značaja’, kako Vlada definiše podsticaje koji uglavnom dobijaju strani investitori, u 2026. godini predviđeno je 23,4 milijarde dinara. Efekte tih investicija posebno vide građani koji žive na jugu naše zemlje gde je tokom poslednjih godinu dana zatvoreno više fabrika, a stotine radnika ostalo bez posla“, ukazao je Novi DSS.

Stranka je upitala ministra finansija Sinišu Malog „kako je moguće da predstavnici režima izjavljuju da će radovi na izgradnji Nacionalnog stadiona biti gotovi do kraja 2026. godine, a da se predloženim budžetom njihovo finansiranje produžava na 2027. godinu sa izdvajanjem 16,4 milijarde, i na 2028. godinu sa predviđenih 7,2 milijarde“.

Pozvala je i ministarku energetike Dubravku Handanović da objasni „kako je projekat izgradnja solarnih panela sa baterijskim kapacitetima dostigao cenu od čak 1,9 milijardi evra?“

Ukazala je da je ministarstvo energetike vrednost ovog projekta pre svega dve godine procenjivala na 1,4 milijarde evra, a vrlo sličan projekat u Rumuniji vredi oko milijardu evra i upitala: „gde će nestati 500 ili 900 miliona evra“.

„Sve navedeno, uz potpuni slom nacionalne i spoljne politike kao i uz duboku unutrašnju društvenu i političku krizu koju vlast generiše, pokazuje da se štetočinski režim Aleksandra Vučića mora pod hitno smeniti“, istakao je Novi DSS.

(Beta)

