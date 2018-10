Novi krug IT prekvalifikacija za zaposlene

BEOGRAD – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisala je poziv za zainteresovane organizacije da se prijave na Konkurs za organizovanje programa prekvalifikacija u oblasti informacionih tehnologija.

Cilj konkursa je da podrži organizacije/institucije koje će ponuditi program prekvalifikacija odnosno obuke iz oblasti informacionih tehnologija i to za zaposlena lica koja su zainteresovana za promenu zanimanja i rad u sektoru informacionih tehnologija.

Ovaj krug prekvalifikacija je namenjen i prilagođen zaposlenim licima, koji žele da promene karijeru i otpočnu novu u IT sektoru.

U toku naredne nedelje će biti raspisan konkurs i za polaznike, saopštila je Kancelarija.

„U ovom krugu prekvalifikacija želimo da, pored učenja standardnih programskih jezika, omogućimo da budući polaznici prođu i obuke testiranja softvera. Na konkursu će se ceniti inovativnost u nastavi, a predavanja će biti prilagođena zaposlenima i održavaće se vikendom i radnim danima posle 18 časova. Program će trajati 9 meseci uz obaveznu praksu u kompanijama“, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da je program Prekvalifikacije za IT pokrenut 2017. godine na inicijativu predsednice Vlade Ane Brnabić. Do sada su okončana dva kruga prekvalifikacija za zaposlene i nezaposlene koje je uspešno završilo 800 polaznika, dok je treći krug koji je namenjen isključivo nezaposlenima u toku. Sada raspisujemo u okviru trećeg kruga i poziv za zaposlene koji žele da promene zanimanje i oprobaju se u sektoru informacionih tehnologija.

Krajnji rok za dostavu prijava zainteresovanih organizacija za organizovanje programa je 15. novembar 2018. godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronski na adresu it.prekvalifikacije.rs@undp.org .

(Tanjug)