NPS: Poljoprivrednicima ništa ne znače novi programi ako država ne izvršava obaveze iz postojećih

Predsednica Resornog odbora za poljoprivredu Narodnog pokreta Srbije (NPS) i inženjer poljoprivrede Katarina Jelisavčić izjavila je danas da najnovije izmene Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi otvaraju više pitanja nego što donose odgovora.

Istakla je da se javnosti nude kozmetičke izmene, umesto da Ministarstvo poljoprivrede reše ključni problem neisplaćenih subvencija iz prethodne dve godine.

Jelisavičić je naglasila da uvođenje novih vrsta podsticaja, poput subvencija za priplodne matice šarana i pastrmke, kao i preciziranje starosnih uslova za suprasne nazimice, deluje kao pokušaj da se stvori utisak o napretku i reformama i dodaje da ostaje ključno pitanje šta poljoprivrednicima znače novi programi ako država ne izvršava obaveze iz već postojećih, sopštio je NPS.

„Dodatno izuzeće od obaveze obnove registracije za nova komercijalna porodična gazdinstva može biti korisno, ali ne rešava probleme najvećeg broja proizvođača koji već godinama rade, ulažu i čekaju na isplate koje kasne ili nikada ne stignu. Povećanje maksimalnog iznosa subvencija sa tri na 20 miliona dinara predstavlja samo broj na papiru ukoliko je realna dostupnost tih sredstava upitna“, kazala je ona.

Istakla je da su ključna pitanja na koja Ministarstvo poljoprivrede treba da odgovori da li će nove mere samo uvećati administrativnu konfuziju dok se stara dugovanja i dalje gomilaju, kako Vlada Srbije planira da povrati poverenje poljoprivrednika ako ni osnovne subvencije, obećane i zakonom propisane, nisu isplaćene više od dve godine i ko garantuje da nove podsticajne mere neće biti zabeležene u pravilnicima, a nikada realizovane u praksi.

„NPS smatra da ovakve izmene, bez jasnog i hitnog plana za isplatu svih zaostalih subvencija, predstavljaju samo još jedan pokušaj Vlade da se stvori privid aktivnosti i brige, dok se stvarni problemi guraju pod tepih“, zaključila je Jelisavčić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com