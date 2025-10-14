Obezbeđene subvencije za još osam zaštićenih područja od nacionalnog interesa u Srbiji

Ministarstarstvo zaštite životne sredine Srbije saopštilo je danas da je obezbeđeno dodatnih više od 33 miliona dinara subvencija za programe upravljanja u još osam zaštićenih područja od nacionalnog interesa za 2025. godinu.

Subvencije su opredeljene za Specijalni rezervat prirode „Uvac“, Predeo izuzetnih odlika „Dolina Pčinje“, Specijalni rezervat prirode „Zasavica“, Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“, Predeo izuzetnih odlika „Potamišje“, Predeo izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamena“, Predeo izuzetnih odlika „Tršić–Tronoša“ i Predeo izuzetnih odlika „Planina Rudnik“, navedeno je u saopštenju.

„Ovo je treća tranša u tekućoj godini i trudićemo se da i u narednom periodu obezbedimo značajna sredstva za očuvanje naših bisera prirode. Upravljači ovih područja dobiće ovom tranšom više od 33 miliona dinara, čime će biti podržani programi i projekti efikasnog upravljanja tim prirodnim dobrima“, kazala je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i podsetila da su sredstva obezbeđena na osnovu Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

Dodala je da je resorno ministarstvo za 2025. godinu opredelilo najveći iznos sredstava do sada, ukupno 550 miliona dinara i da su sredstva koja su opredeljena za ovu godinu znatno uvećana u odnosu na prethodnu, a da su udvostručena u odnosu na 2021. godinu.

Ministarka je podsetila da ukupna površina pod zaštitom u Srbiji trenutno iznosi 10,72 odsto teritorije zemlje i dodala da pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade Srbije, a na osnovu programa upravljanja zaštićenim područjem za 2025. godinu.

„Srbija obiluje prirodnim bogatstvima, a naš zadatak je da o njima brinemo i da ih sačuvamo za buduće generacije. Zato smo opredelili značajna sredstva kako bi u tim područjima mogli da se realizuju projekti neophodni za očuvanje i zaštitu prirode. Sredstva će se koristiti kako bi se očuvalo i unapredilo stanje zaštićenih područja“, rekla je Pavkov.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com