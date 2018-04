Obnovljeni preferencijali u trgovini Srbije sa SAD

Privredna komora Srbije obavestila je danas firme koje izvoze ili se pripremaju za izvoz robe i usluga na tržište SAD da je obnovljeno važenje Opšte šeme preferencijala (Generalized System of Preferences), takozvanog GSP sistema, koji stupa na snagu 22. aprila ove godine i važiće do kraja 2020.

Opšta šema preferencijala je sredstvo trgovinske politike SAD, koje omogućuje zemljama korisnicima preferencijala da, zahvaljujući carinskim povlasticama, podstiču unapredjenje izvoza, industrijalizacije i privredjivanja.



Preferencijalna trgovina znači da Srbija, pored 122 zemlje, može u SAD da izvozi bez carine ili s minimalnom carinom.

Bescarinski izvoz odnosi se na preko 4.900 proizvoda, od kojih je najveći broj industrijskih i poljoprivrednih.

Roba mora da zadovolji i kriterijum porekla – najmanje 35 odsto vrednosti robe mora da bude proizvedeno u Srbiji, i da roba bude direktno isporučena iz Srbije.

Pošto je prethodni GSP program istekao 31. decembra 2017. godine, američki partneri koji su platili važeće carine izmedju 1. januara i 22. aprila 2018. godine, a čiji su proizvodi na GSP listi, mogu tražiti povraćaj razlike u plaćenoj carini od Uprave carine SAD (US Customs Service and Border Protection).



„Ekonomska saradnja Srbije i SAD je pretežno bazirana na investicijama američkih kompanija u Srbiji, ali je praksa pokazala da tržište SAD ima interesa za veće i značajnije nabavke robe iz Srbije, pod uslovom da srpski izvoznici obezbede stabilne veće količine proizvoda, rokove isporuke, dizajn i standard prilagodjen zahtevima američkog tržišta“, navela je u saopštenju Privredna komora Srbije.



Ocenjeno je da bi kompanije iz Srbije u SAD mogle da izvoze više voća i povrća i njihovih preradjevina, zatim proizvoda konditorske i drvno preradjivačke industrije, a da potencijali za saradnju postoje u IT sektoru, farmaciji, drvnoj industriji, rudarstvu i energetici.

(Beta)