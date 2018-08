Obstfeld: I Nemačka doprinosi trgovinskim tenzijama

BERLIN – Nemačka neodlučnost da smanji spoljnotrgovinski suficit doprinosi trgovinskim tenzijama i povećanju rizika koji mogu ugroziti globalnu finansijsku stabilnost, smatra Moris Obstfeld, glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

„U zemljama sa suficitom (tekućeg računa) poput Nemačke, vidimo, u najboljem slučaju, mlake mere za smanjenje viška“, napisao je Obstfeld u gostujućem komentaru objavljenom danas u nemačkom dnevniku Velt, prenosi agencija Rojters.

MMF i Evropska komisija već dugo traže od Nemačke da podstakne domaću tražnju tako što će povećati plate i investicije da bi se smanjile, kako kažu, globalne ekonomske neravnoteže. Predsednik SAD-a Donald Tramp, otkako je izabran, takođe je više puta kritikovao rast nemačkog izvoza.

Obstfeld je naveo da zemlje poput SAD-a, u kojima je eksterni bilans tekućeg računa prenizak, treba da smanje budžetske deficite, da podstiču domaćinstva da više stede i da postepeno normalizuju svoju monetarnu politiku.

Zemlje u kojima je taj bilans previsok, kao što je to slučaj sa Nemačkom, trebalo bi da povećaju državnu potrošnju, na primer investiranjem u infrastrukturu ili digitalizaciju, kako bi kompanije više ulagale u domovini, umesto da traže prilike u inostranstvu.

„Neto eksterne pozicije će se još više razilaziti. To povećava rizik da dođe do poremećaja valutnih ili cenovnih usklađivanja imovine u zaduženim zemljama, što bi bio hendikep za sve“, upozorava Obstfeld. Međutim, kako dodaje, „ukoliko bi došlo do naglog prilagođavanja, onda bi trpele i zemlje dužnici i poverioci“.

