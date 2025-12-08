Obustavljen saobraćaj između S. Makedonije i Grčke zbog protesta grčkih poljoprivrednika

Saobraćaj na graničnom prelazu „Bogorodica-Evzoni“ ponovo je obustavljen danas od 17 sati zbog protesta grčkih poljoprivrednika, saopštio je Auto-moto savez Makedonije (AMSM).

Taj najveći granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke povremeno se zato već nekoliko dana zatvara za saobraćaj, pa nakratko ponovo otvara.

AMSM je ranije saopštio da je na Granični prelaz „Evzoni“ bio je blokiran danas u 11 časova, otvoren u 15 časova, a od 17 časova je saobraćaj ponovo obustavljen.

Hiljade grčkih poljoprivrednika koji smatraju da dobijaju nedovoljnu pomoć države posle teške suše i problema sa subvencijama EU, već danima protestuju „po sekcijama“ – svako regionalno udruženje po svom programu, povremeno traktorima blokirajući naplatne stanice auto-puteva i granične prelaze, a povremeno puštajući vozila da prođu.

Sve vreme propuštaju vozila hitnih službi i automobile u hitnom slučaju, kao i grčke kamione kojima se izvoze osetljive namirnice, pre svega voće i povrće.

Oni su ranije traktorima dolazili i pred Skupštinu Grčke u Atini, ali kažu da su od toga odustali jer nije imalo efekta i odlučili su se na drastiččniji korak blokade graničnih prelaza zahtevajući da im „na noge“ dođe premijer Kirijakos Micotakis što on zasad ne privata.

Grčki poljoprivrednici obično protestuju u ovo doba godine jer tada imaju manje posla na svojim gazdinstvima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com