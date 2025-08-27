OCCRP: Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Novi direktor Junajted Grupe Sten Miler (Stan Miller) razgovarao je sa šefom Telekoma Srbija Vladimirom Lučićem o planovima za dalje poslovanje tog medijskog konglomerata, uključujući otpuštanje direktorke Junajted medije Aleksandre Subotić, objavio je danas međunarodni Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP).

U tekstu OCCRP se navodi da se Miler, koji je u junu postavljen na čelo Junajted Grupe, u Beogradu sastao sa Lučićem, za kog se dodaje da je blizak saradnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da mu je rekao da je svestan činjenice da Vučić „nije bio srećan“ time što Subotić i dalje nije otpuštena.

On je dodao da mu treba još vremena da skloni Subotić sa mesta izvršne direktorke jer su, kako piše OCCRP, za to potrebne još neke promene.

OCCRP je u tekstu naveo da je N1, kao najvažniji program Junajted grupe, služio kao glasilo srpske opozicije i protesta protiv aktuelne vlasti, sa kojima se Vučić suočavao zbog, kako se dodaje, korupcije i autoritarne vladavine.

Projekat piše da je većina medija u Srbiji odražavala narativ vlasti, time što su nazivali studente, novinare i demonstrante „teroristima“ koji pokušavaju da destabilizuju državu, čime se Junajted medija, kao medijska grana Junajted grupe, protivila.

Nezavisnost uredništva Junajted medije se sada suočava sa pretnjama, tvrdi OCCRP i piše da među novinarima, opozicijom i širom javnosti kruže glasine o planovima vlasti da neutrališe rad N1, sa još pet medijskih servisa Junajted medije u Srbiji.

OCCRP se osvrće na gostovanje Vučića na televiziji Pink u februaru ove godine, kada je on izjavio da će neki zaposleni na N1 u novembru dobiti otkaz.

Portparol predsednika rekao je ovom projektu da se Vučić ipak „nije mešao u uređivačku politiku medija“, kao i da ga to „ni ne interesuje“.

Telekom Srbija tvrdi da je Lučić odbio da govori o otpuštanju Subotić sa Milerom, nastavlja OCCRP.

„Nismo se uplitali u odluke o zaposlenima drugih kompanija“, rekao je Lučić i dodao da je sa Milerom razgovarao o tehničkim pitanjima, a svoj odnos sa Vučićem definisao kao „strogo poslovan“, navodi OCCRP.

Portparol Junajted Grupe je za OCCRP izjavio da ta kompanija poriče da sarađuje sa bilo kim u kampanji mešanja u uređivačku nezavisnost emitera televizije N1.

Subotić je na nalaze OCCRP izjavila da je „neprihvatljivo da menadžerka, koju je imenovao britanski investicioni fond BC Partners, razgovara o svojoj smeni sa generalnim direktorom neke konkurentske kompanije, a naročito Telekoma Srbija“.

Ona je rekla da takve tvrdnje pokazuju nameru srpskih vlasti da potkopaju slobodu medija i dodala da neće dozvoliti da politički i ekonomski pritisci utiču na uređivačku politiku medija pod njenim vođstvom, navodi OCCRP.

Portparol britanske kompanije BC Partners, koja je većinski vlasnik Junajted Grupe, rekao je da ta firma nikada nije bila niti će biti pod političkim uticajem bilo koje zemlje u kojoj posluje, dodaje OCCRP.

U tekstu se navodi da jw Junajted grupa u aprilu ove godine prodala provajdera SBB grupi PPF Telekom, a da je Telekom u tom periodu kupio kanale poput NetTV Plus i Total Tv od Junajted grupe.

Lučić je, dodaje se u tekstu, bivšeg generalnog direktora Junajted medije Dragana Šolaka godinama optuživao da iskorišćava državne resurse kako bi razvio svoju kompaniju, dok se Junajted grupa više puta žalila na nepovoljnu tržišnu klimu, pod obrazloženjem da joj je država sprečavala da se proširi i uskraćivala joj dozvole za ulazak u nove poslove, poput razvoja 5G mreže.

Dok su BC Partners i Junajted grupa prodali deo balkanske imovine Telekomu, grupa je zadržala Junajted mediju, koji poseduje N1, Novu S, TV Vijesti i druge balkanske medije, navodi OCCRP.

Nakon prodaje je ubrzo došlo do velikih promena u rukovodstvu Junajted grupe, kada su Šolak i tadašnja izvršna direktorka Viktorija Boklag otpušteni, a Miler postavljen na njeno mesto, dodaje se u tekstu.

Šolak je nakon tih poteza tužio BC Partners za više od 200 miliona evra koje mu je kompanija navodno dugovala, dodaje OCCRP.

OCCRP dalje navodi da Telekom Srbija u poslednjih nekoliko godina ima veliki uticaj nad stavljanjem medija pod kontrolu vlasti, a tvrdi da pod vođstvom Lučića sprovodi „agresivnu strategiju širenja“.

U tekstu se dodaje i da je Telekom, u godišnjem izveštaju za 2024. godinu, zabeležio dug veći od tri milijarde evra.

Regionalni menadžeri i urednici izrazili su zabrinutost za uređivačku nezavisnost otkako su nastupile promene na vrhu kompanije, nastavlja OCCRP.

„Stalna neizvesnost u vezi sa našim strateškim pravcem, uvećana glasinama o novim političkim dogovorima ili mogućem gašenju medija koji su više od decenije služili javnom interesu, duboko destabilizuje naše zaposlene“, navodi se u poruci Subotić i još nekoliko direktora upućenoj kompaniji BC Partners, dodaje se u tekstu.

Na pitanje OCCRP zašto su N1 i ostali mediji Junajted medije važni, Subotić je rekla da je ta televizija simbol javnog interesa i jedan od retkih kanala koji posluje nezavisno od političkih i ekonomskih centara moći, zaključuje se u tekstu.

OCCRP je jedna od najvećih organizacija istraživačkog novinarstva na svetu, sa sedištem u Amsterdamu i osobljem na šest kontinenata. Ta neprofitna redakcija sarađuje sa drugim medijskim kućama i pomaže istraživačkim redakcijama širom sveta, a u Srbiji je sarađivala s KRIK-om.

