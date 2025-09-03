Od 1. januara E-recept i u privatnom zdravstvu

Pošta Srbije potpisala je danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama „Nites“ i „Medit“, kojim se uspostavlja usluga E-recept u privatnom zdravstvu, na isti način kao u državnom, a treba da počne od 1. januara 2026. godine.

E-recept je savremeno softversko rešenje koje omogućava propisivanje i realizaciju elektronskih recepata.

To rešenje, kako je istaknuto, omogućava da lekari u privatnom zdravstvu izdaju E-pecepte na isti način kao u državnom sistemu, čime se poboljšava integracija među zdravstvenim ustanovama, pojednostavljuje proces za pacijente i unapređuje kontrola izdavanja lekova.

Ugovor su potpisali v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković i predstavnici kompanija „Nites“ i „Medit“.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar koji je izjavio da će novi softver imati jednostavnu bazu u koju će svaki lekar i pacijent imati uvid, čime će biti sprečena zloupotreba lekova.

„Imali smo dva problema / potreba privatnog sektora da se izjednači sa državnim i prekomernu upotrebu lekova, posebno antibiotika. Sada će pacijent znati koji mu je lek prepisan, a lekar će imati uvid“, kazao je Lončar u Pošti Srbije novinarima.

Istakao je da će softver imati alarme, koji će upozoriti da neki lekovi ne smeju da se piju zajedno, kao i mnoga druga upozorenja.

„Ono što je najbitnije, da se ne postavi pitanje da li će ovo dodatno koštati gradjane, da će biti nekih novih izdvajanja u budžetu. Ne, neće. Pošta je preuzela na sebe, svoju dobit iz onoga što radi to će se finansirati da bi se pomoglo građanima“, rekao je Lončar.

Anđelković je kazao da se taj projekat pripreman oko godinu dana, kao i da je to cilj Pošte, a korisno za državu i građane.

Najavio je da će 7. oktobra biti otvoren peti logistički centar robota u Kraljevu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com