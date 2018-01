Od akcija u bilo kojoj pošti čeka vas OVAJ IZNOS a potrebna vam je samo lična karta

Vrednost svih podeljenih besplatnih akcija građanima, kao i ostvarene dividende koje im pripadaju, na današnji dan iznosi 9.602 dinara. Na ovu sumu bi mogli da računaju građani ukoliko bi danas prodali akcije i podigli dividende, a to nisu učinili do sad.

Od dana do dana zavisi i kolika je vrednost svih podeljenih besplatnih akcija, kojima se trguje na Beogradskoj berzi. To znači da suma može u budućnosti da bude i veća, ali i manja od 9.602 dinara koliko je njihova vrednost danas. I ono što bi trebalo imati u vidu, jeste da taj novac ne možete da dobijete istog dana.

Svi građani Srbije koji su ostvarili pravo na besplatne akcije do sada su dobili pet akcija NIS-a, jednu akciju Aerodroma „Nikola Tesla“, sedam akcija Akcionarskog fonda i 31 akcija „Telekoma Srbija“. Očekuje se i da će nakon koncesije Aerodroma „Nikola Tesla“ francuskoj kompaniji „Vansi eirports“ svako dobiti i po 12,4 evra neto, što po današnjem srednjem kursu iznosi 1.473 dinara. To bi, sudeći prema najavama, trebalo da se desi u narednim mesecima.

Građani trenutno mogu da prodaju samo akcije NIS-a i Aerodroma „Nikola Tesla“ i to na Beogradskoj berzi, preko pošte ili brokera.

– Trenutno pet akcija NIS-a vrede 3.585 dinara, dok jedna akcija Aerodroma je 1.671 dinar, odnosno to ukupno čini 5.256 dinara, kada se na to dodaju i dividende 2.646 dinara, dobija se 7.902 dinara, odnosno 9.602 dinara, kada se dodaju akcije Akcionarskog fonda. Građani su dobili 31 komad akcija „Telekoma“ koje nažalost nemaju tržišnu vrednost, a ni do dana današnjeg nije otkriveno kome je u interesu sprečava građane da raspolažu ovom imovinom. Akcije EPS-a još uvek nisu podeljene, a kako ide restrukturiranje tog preduzeća izvesno je da neće biti u skoroj budućnosti – kaže Nenad Gujaničić, broker „Momentum sekjuritis“.

A ko želi da proda akcije, dovoljno je da priloži ličnu kartu i da da nalog za trgovanje na šalterima pošta, gde se ne naplaćuje provizija za te usluge, dok je drugi način je preko brokerskih kuća, koje ove hartije u vrednosti prodaju u ime i za račun građana, uz određenu naknadu.

Ko ne želi još da prodaje akcije, može da podigne novac od dospelih dividendi, takođe u bilo kojoj pošti, a koje se obračunavaju od 2011. godine, prenosi Blic.