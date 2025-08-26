Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbacilo je zahtev Ministarstva finansija za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pretećim sadržajima i parkingom, jer je bio nepotpun, objavio je Forbs (Forbes) Srbija.

Kako se može videti iz rešenja o odbacivanju zahteva, koje je objavljeno 20. avgusta, građevinska dozvola je tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova, naveo je Forbs.

Predviđeno je da je visina stadiona 51,5 metara i da može da primi 52.000 gledalaca.

U rešenju o odbacivanju zahteva se, između ostalog, navodi da je potrebno da se u glavnoj svesci (sažetom tehničkom opisu) taksativno navedu svi prateći sadržaji koji su planirani.

Potrebno je, takođe, navesti sve prethodno dobijene dozvole/odobrenja kojima su obuhvaćeni radovi koji su u nekoj meri prethodili radovima koji su predmet zahteva i tehničke dokumentacije, vidi se iz rešenja.

Osim ovoga, potrebno je i da se glavni projektant izjasni da li u zoni radova postoji elentroenergetska infrastruktura (10 i 1 kV) definisana u uslovima Elektrodistribucije Srbije za ukrštanje i paralelno vođenje, koja je ugrožena radovima, kao i da li je potrebna njena zaštita ili izmeštanje.

Zahtev Ministarstva finansija, odnosno priložena dokumentacija uz zahtev, bila je nepotpuna i u delovima koji se odnose na priključke za kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu i vodovod, preneo je Forbs.

Takođe, u delu gde se navode parcele na kojima se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu, potrebno je jasno definisati parcele koje su predmet zahteva i parcelu na kojoj se nalazi javna saobraćajnica na koju se priključuje.

„Ukoliko javna saobraćajnica nije postojeća, potrebno je dostaviti dokaz o realizaciji iste. Odnosno, građevinsku dozvolu ili ugovor u kom je zaključena izgradnja, sa definisanim datumom realizacije“, navedeno je u rešenju.

Podnosilac zahteva, odnosno Ministarstvo finansija, može u roku od 30 dana da otkloni nedostatke i podnese usaglašen zahtev.

U tom slučaju ne dostavlja ponovo dokumentaciju, a oslobođeno je i plaćanja administrativne takse.

Forbs podseća da je Ministarstvo finansija 14. avgusta podnelo novi zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona.

Osim informacije da je zahtev podnet, tada nije bilo dodatnih podataka na šta se on sve odnosi.

Prvi zahtev za građevinsku dozvolu podnet je 10. jula, ali taj postupak je ipak ubrzo obustavljen na zahtev samog podnosioca, odnosno Ministarstva finansija.

Lokacijske uslove za faznu gradnju Nacionalnog stadiona Ministarstvo finansija dobilo je u junu 2024. godine.

U tim uslovima se navedeno je da je prostorna organizacija stadiona osmišljena tako da omogućava faznu gradnju, što podrazumeva dobijanje građevinskih dozvola za svaku pojedinačnu fazu izgradnje objekta.

Fazom 1 predviđeno je izvođenje pripremnih radova, odnosno zemljanih radova, kao i radova na temeljima (šipovi, temeljna ploča i instalacije ispod ploče).

Fazom 2 predviđene je izgradnju spoljašnjeg uređenja, parkinga i saobraćajnica i izgradnju nadzemnog dela objekta.

Ministarstvo finansija za sada ima dozvolu samo za pripremne radove na stadionu, koji obuhvataju zemljane i radove na temeljima (šipovi, temeljna ploča i instalacije ispod ploče).

Prema dozvoli koja je za njih izdata, njihova predračunska vrednost iznosi 3,94 milijardi dinara.

U julu je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na projekat izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona.

To je bio jedan od dokumenta potreban za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju nadzemnog dela objekta, objavio je Forbs.

(Beta)

