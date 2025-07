Odbor za finansije Skupštine Srbije usvojio Izveštaj o poslovanju i rezultatima rada NBS u 2024.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Skupštini Srbije usvojio je jednoglasno, bez prisustva članova iz opozicionih stranaka, Izveštaj o poslovanju i rezultatima rada Narodne banke Srbije (NBS) za 2024. godinu, kao i finansijski izveštaj za tu godinu i Program monetarne politike u 2025. godini.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković rekla je da će 2024. godina ostati upamćena kao godina u kojoj je Srbija dobila rejting, investicionog ranga.

„To je prvi put da je jedna zemlja jugoistočne Evrope, koja nije članica EU, dobila rejting investicionog ranga i to je povod za čestitku baš svima“, rekla je Tabaković, sumirajući rezultate iz te godine.

NBS je, kako je rekla, tokom prošle godine, „koja je u mnogim oblastima bila rekordana, uspešno ispunila svoje, zakonom propisane ciljeve“.

Očuvana je, kako je ocenila, cenovna i finansijska stabilnost, a „rezultati su još značajniji ako se stave u kontekst vremena u kojem su ostvareni“.

„Inflaciju smo prošle godine u maju vratrili u granice cilja od tri plus-minus jedan ipo odsto, očuvali smo relativniu stabilnost kursa dinara prema evru, dinar je nominalno ojačao 0,1 odsto, a NBS je po osnovu intervencija na deviznom tržištu neto otkupila 2,7 milijardi evra“, rekla je Tabaković.

Dodala je da su bruto devizne rezerve u 2024. povećane 4,4 milijarde evra, na rekordnih 29,3 milijarde evra.

I zlato je u deviznim rezervama, prema njenim rečima, povećano za 8,1 tonu, na rekordnih 48 tona,

a sada na 50,5 tona.

Ostavren je, kako je navela i rekordan priliv direktnih stranih investicija od 5,2 milijarde evra.

„Nastavićemo da se borimo da Srbija ostane na putu održivog privrednog rasta koji smo izabrali pre 13 godina i koji nas približava dohotku razvijenih tržišnih privreda. Stabilnost nema alternativu, a održiv rast standarda građana ostaje ključni cilj koji je u osnovi svih politika“, rekla je Tabaković.

Istakla je da relativna stabilnost kursa nema alternativu.

Predsednik Odbora, Veroljub Arsić rekao je da „živimo u vremenu u kojem se ovi podaci podcenjuju i smatra se da su redovno stanje“.

„Kada pričamo o visini investicija, to je i rezultat uređenog finansijskog i monetarnog tržišta. Od 2008. do 2012. smo zbog monetarne i finansijske politike imali odliv investicija, pad zaposlenosti i došli smo do ruba siromaštva građana. Da bi podigli ovu poziciju bilo je potrebno uložiti puno rada i lične hrabrosti da se suprostavite određenim finansijskim i političkim centrima“, rekao je Arsić.

Dodao je da „mnogi govore da je inflacija u Srbiji visoka ili velika“.

„Ne bi da u to ulazim, samo postavljam pitanje kada je pre nego što je Tabaković postala guverner bila manja od pet odsto, nije bila ni u jednoj godini, uvek je bila u dve ili blizu dve cifre“, objasnio je Arsić.

Istakao je da mu je žao „što su ovi iz bišeg režima pobegli od rasprave da ih priupita kakve su inflacije pravili“.

„Danas se podrazumeva i stabilan kurs dinara, kao da je to nešto sasvim normalno. Pa jeste kada živite u normalnoj, uređenoj državi. Kurs evra je bio 119,80 dinara jer je dinar bio prilično podcenjen zbog slabe potentnosti privrede“, naveo je Arsić.

Tada je Srbija, kako je rekao, „bila u špekulativnom rejtingu, danas je u investicionom“.

„Sada možda jeste inflacija nešto veća nego u evrozoni, ali i to mora da se razume jer svako povećanje zarada mora da se ukalkuliše u cenu robe i usluga, ali je važno da je rast zarada viši od inflacije“, rekao je on.

Dodao je da „ovo što se dešava u 2025. godini jeste usporilo razvoj, ali ne i planove“.

„Na prvom mestu je razvoj, uspeli smo da odolimo, Srbija će nastaviti da se razvija i privlači i domaće i direktne strane investicije i poboljšava kvalitet standarda građana“, naveo je Arsić.

Članovi odbora, njih devet prisutnih iz vladajuće koalicije SNS-SPS od 34 člana, dali su bez rasprave pozitino mišljenje i na Fiskalnu strategiju za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu, koju je podnela Vlada Srbije i usvojili još nekoliko izveštaja o poslovanju NBS i radu Saveta guvernera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com