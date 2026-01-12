Odgajivači goveda: Mlekare u Srbiji obustavljaju otkup, preduzećemo radikalne mere

Predsednik Udruženja odgajivači goveda Centralne Srbije Milija Palamarević izjavio je danas da mlekare u tom delu zemlje smanjuju otkup i da će proizvođači morati da preduzmu radikalne mere.

„Upozoravali smo da će mlekare smanjiti otkup i to se desilo. Somborska mlekara ne otkupljuje oko 30 tona mleka, a Kraljevačka mlekara jednog dana u nedelji ne preuzima isto toliko mleka“, rekao je Palamarević agenciji Beta.

Dodao je da u mlekarama tvrde da su puni zaliha, a Ministarstvo poljoprivrede kaže da se mleko ne uvozi, što znači, kako je naveo, da neko ne govori istinu.

Palamarević je naveo da će za oko 15 dana u Centralnoj Srbiji biti višak oko 500 tona mleka.

„Na našem području od oko 300-400 proizvođača mleka biće prinuđeni da ga prosipaju, pa ćemo morati da preduzmemo radikalne mere“, rekao je Palamarević.

Naveo je da je prosečna cena mleka ispod 50 dinara po litru, što je, kako je dodao, neizdrživo nakon prošlogodišnje suše i troškova proizvodnje.

Proizvođač mleka iz sela Tavnik kod Kraljeva Nikola Buđevac juče je od 36 krava prosuo u kanalizaciju 420 litara mleka.

„Jutros je mlekara preuzela mleko, a juče sam prosuo, jer nisam imao kome da poklonim. Nudio sam poznanicima besplatno mleko za svinje, ali oni nisu smeli da im daju veću količinu, plašeći se da će dobiti dijareju, a postoji mogućnost i da se navade pa da neće posle da jedu stočnu hranu“, rekao je Buđevac.

Istakao je da ima nezvaničnih najava da će mlekare od 15. januara do 1. februara potpuno obustaviti otkup.

Prema rečima Slobodana Vidojevića iz Udruženja proizvođača mleka „Šajkača“, mlekare ne samo da prestaju sa otkupom, već i duguju dve do četiri isplate, koliko iznosi i novi dug proizvođačima mleka od lokalnih mlekara.

On je rekao da je u septembru 2022. godine litar mleka koštao 78 dinara, a da je danas oko 50 dinara.

Istakao je da proizvođači mleka ne mogu da od neprodatog mleka proizvedu sir, jer su za njegovu proizvodnju potrebni posebni uslovi – objekat i sanitarne dozvole.

Vidojević je naveo da je jedan od proizvođača od viška mleka napravio 300 kilograma sira i da ne zna kome da ga proda i šta će sa njim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com