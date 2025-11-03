Odluka EK o kvotama i carinama na čelik pogodiće železaru u Smederevu

Evropska komisija predložila je novo smanjenje kvota, ali i povećanje carina na uvoz čelika iz država koje nisu članice Evropske unije, što će, ako predlog bude prihvaćen u svih 27 članica EU, pogoditi i Srbiju, pre svega njenu železaru u Smederevu koja je od 2016. u vlasništvu kineske kompanije Hestil.

To će biti dodatni udarac za železaru koja već niže gubitke koji su posledica uvođenja kvota još iz 2019. godine, zbog čega je i ugasila jednu visoku peć. Time je proizvodnja smanjena sa preko dva miliona na oko 1,2 miliona tona godišnje, ali nijedan radnik nije otpušten.

U poslednjih pet godina železara je imala dobiti samo 2021. Najveći gubitak u poslednjih pet godina ostvaren je prošle godine – 17,5 milijardi dinara, dok je 2023. iznosio 16,5 milijardi dinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 9 oktobra objavio vest o carinama EU.

“To su carine Evropske unije na čelik, koje očigledno najviše pogađaju Veliku Britaniju, Tursku i Srbiju, ali su izuzetno pogodile i sve evropske zemlje, odnosno sve evropske proizvođače. Ovo će u izuzetno tešku poziciju dovesti našu železaru. Kao što znate, tu radi 5.000 ljudi, a čak 20.000 ljudi je vezano za železaru. To je za nas i za naše kineske partnere ogroman problem”, rekao je on.

Novi predlog Evropske komisije, u cilju zaštite industrije čelika u EU, je da se od 1. jula 2026. godine kvote na uvoz čelika smanje sa 820.000 na 410.000 tona, a u slučaju prekoračenja kvota carine će biti povećane sa 25 na 50 odsto.

Hestil je kupio srpsku železaru kako bi se lakše Kina vezala za evropsko tržište čelika i od tada je više od 80 odsto njene proizvodnje bilo namenjeno za izvoz zemljama EU. Sada je pitanje da li je moguće pronaći zamenu za to tržište.

“ Znam da Evropska unije ne može da izuzme Srbiju, iako sam sinoć predao pismo gospođi Fon der Lajen sa molbom da Srbija bude izuzeta iz carine i novih kvota oko čelika. To mogu da budu samo Norvećka, Island i Lihtenštajn. Verujem da će Evropska komisija naći način da zemljama kandidatima makar za malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša,“ kazao je.

Proizvodnja čelika u svetu je premašila dve milijarde tona, a Kina sama proizvodi više od polovine te količine, dok sve članice EU zajedno proizvedu oko 130 miliona tona godišnje.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

