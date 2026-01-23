OFAK produžio NIS-u licencu za rad do 20. februara

U pismu Ministarstvu finansije, OFAC je izneo uslove pod kojima operativna licenca važi.

U pismu se navodi da transakcije ne smeju da uključuju američke subjekte i finansijski sistem SAD, i da ne smeju da budu u ime ili u korist, direktno ili indirektno, nekog drugog blokiranog subjekta osim NIS.

Još jedan uslov koji je OFAC naveo je da transkacije ne smeju da uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je „predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih spoljnopolitičkih aktivnosti Rusije (31 CFR deo 587), Propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju (31 CFR deo 589), ili propisima drugih američkih organa ovlašćenih za uvođenje sankcija“, navodi RTS.

NIS je prethodnu licencu za nastavak rada dobio pre tri nedelje.

Uslov za izdavanje nove dozvole bilo je da Gaspromnjeft i mađarski MOL, koji pregovara o kupovini ruskog udela u NIS, poredaju OFAC preliminarni ugovor.

(Beta)

