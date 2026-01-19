Oksfam: Milijarderi prošle godine stekli rekordno bogatstvo, postali pretnja demokratiji

Svetski milijarderi su tokom prošle godine stekli rekordno bogatstvo, što pokazuje porast nejednakosti, koja se iz sfere ekonomije preliva u politiku i ugrožava demokratiju, piše u izveštaju međunarodne koalicije nevladinih organizacija Oksfam objavljenom danas.

Svetski milijarderi su tokom prošle godine uvećali svoje bogatstvo za 2,4 hiljada milijardi evra.

Oni bi svakoj osobi na svetu mogli da daju po 250 američkih dolara, i da nakon toga i dalje imaju više od 500 milijardi dolara.

U izveštaju se navodi da je u zemljama sa visokim nivoom nejednakosti verovatnoća nazadovanja demokratije sedam puta veća nego u zemljama u kojima je nejednakost manja, dok je verovatnoća da milijarder dobije političku funkciju 4.000 puta veća nego da je dobije neko ko nije bogat.

To pokazuje da se koncentracija ekstremnog bogatstva pretvara u političku moć, i da ekonomska nejednakost postaje politička nejednakost, koja dovodi do erozije vladavine prava, ograničenja građanskih sloboda i manipulacija izbornim procesom.

„Izveštaj pokazuje da zapravo ne govorimo samo o nekom novcu koji kupuje luksuznu robu široke potrošnje, već je to zapravo novac koji kupuje politiku, izbore, koji kupuje sudije, koji utiče na politiku“, rekla je savetnica u Oksfamu, Kjara Putaturo za EUobserver.

„Godine 2025, videli smo inauguraciju predsednika milijardera sa kabinetom koji uključuje više milijardera, koje podržava i finansira najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask, koji je postao desna ruka američkog predsednika“, navodi se u izveštaju.

U njemu piše i da su superbogataši „dugo koristili svoje ogromno bogatstvo da kupuju političare i političke stranke“, ćime su narušili moć većine u korist nepravednog sistema „jedan dolar, jedan glas“.

U Oksfamovom izveštaju piše i da se koncentracija bogatstva sve više pretvara u kontrolu nad tokom informacija, a milijarderi sada poseduju više od polovine najvećih svetskih medija i svih društvenih mreža, a kao primer su navedeni Džef Bezos, koji je kupio list Vašington post, Patrik Sun Čung, novi vlasnik lista Los Anđeles tajms, Ilon Mask, koji je kupio društvenu mrežu Tviter, i konzorcijum milijardera koji je kupio značajni udeo u časopisu Ekonomist.

Navedeni trend u SAD odvija se i u Evropi, gde je u Francuskoj krajnje desničarski milijarder Vensan Bolore transformisao televizijski kanal CNews u ono što kritičari nazivaju francuskom verzijom američkog Foks njuza.

U Velikoj Britaniji, tri četvrtine novina kontrolišu samo četiri bogate porodice.

Ukupno bogatstvo milijardera u EU dostiglo je 2,4 hiljada milijardi evra do kraja novembra prošle godine, što je za 19 odsto više u odnosu na isti period 2024. godine.

Oksfam u izveštaju navodi da bi manje od 3,5 odsto ukupnog bogatstva milijardera u EU, oko 84 milijarde evra, bilo dovoljno da se u celom svetu iskoreni ekstremno siromaštvo, i kao ključni problem izdvaja nesrazmeran uticaj bogataša na lobiranje u EU, pa bogataši utiču na političke odluke u svoju korist, na način i u meri kojoj siromašni delovi društva ne mogu.

(Beta)

