OPEK blago povećao kvotu proizvodnje nafte za novembar

Rijad, Moskva i šest drugih članica Organizacije izvoznica nafte (OPEK) odlučili su danas tokom onlajn sastanka da povećaju svoje proizvodne kvote za novembar, u skladu sa strategijom oporavka tržišnog udela usvojenom od aprila.

„Osam zemalja učesnica odlučilo je da sprovede prilagođavanje proizvodnje od 137.000 barela dnevno“ za novembar, u poređenju sa nivoom proizvodnje u oktobru, navodi se u saopštenju OPEK-a.

To je umerenije povećanje nego što su neki predviđali, a takva odluka je doneta kako bi se izbegao kolaps cena usled slabije potražnje.

OPEK je postupio oprezno usled navoda u medijima da će povećanje biti od 500.000 barela dnevno, navodi se u saopštenju i dodaje da organizacija „hoda po tankoj žici između održavanja stabilnosti cena i ponovnog osvajanja tržišnog udela“ u kontekstu viška ponude nad potražnjom.

OPEK čine Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Oman i Alžir.

(Beta)

