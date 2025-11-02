OPEK+ blago povećava proizvodnju nafte u decembru, potom neće da ne bi pale cene

Saudijska Arabija, Rusija i još šest članica Organizacije zemalja proizvođača nafte OPEK+ povećalo je danas svoje proizvodne kvote za decembar, prenela je novinska agencija AFP.

Posle sastanka onlajn osam zemalja članica je objavilo da će u decembru povećati proizvodnju za 137.000 barela dnevno u odnosu na novembar što su analitičari i očekivali.

Oni su od aprila povećavali proizvodnju.

Najavili su da u prvom kvartalu 2026. neće povećavati proizvodnju zbog straha od prevelike ponude i pada cena,

OPEK+ je od aprila povećao cilj proizvodnje na ukupno oko 2,9 miliona barela dnevno – ili oko 2,7% globalne ponude, ali je od oktobra usporio tempo usled predviđanja da nastupa prekomerno snabdevanje.

Nove zapadne sankcije Rusiji, članici OPEK+, dodatno otežavaju strategiju, jer bi Moskva mogla imati teškoća da dalje poveća proizvodnju jer su SAD i Velika Britanija uvele nove mere vodećim proizvođačima Rosnjeftu i Lukoilu, piše sajt investing.com.

Danas se osam članica OPEK+ koje učestvuju na mesečnim sastancima te grupe – Saudijska Arabija, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Kuvajt, Oman, Kazahstan i Alžir – složilo da povećaju ciljeve proizvodnje za decembar za 137.000 barela dnevno, isto kao i za oktobar i novembar.

„Od decembra, zbog sezonskih faktora, osam zemalja je takođe odlučilo da pauzira povećanje proizvodnje u januaru, februaru i martu 2026. godine“, navodi se u saopštenju te grupe.

Cene nafte pale su 20. oktobra na petomesečni minimum od oko 60 dolara po barelu zbog zabrinutosti da se stvara višak zaliha, ali su se od tada oporavile na oko 65 dolara po barelu zbog sankcija protiv Rusije i optimizma u vezi sa razgovorima SAD sa trgovinskim partnerima.

„OPEK+ se uzdržao, ali to je proračunato“, rekao je Horhe Leon iz Rystad-a. „Sankcije ruskim proizvođačima unele su novi sloj neizvesnosti u prognoze ponude, a OPEK+ zna da bi prekomerna proizvodnja sada mogla kasnije da mu se obije o glavu“.

„Pauziranjem OPEK+ štiti cene, projektuje jedinstvo i kupuje vreme da vidi kako će se sankcije odraziti na rusku naftu“, rekao je Leon.

Od januara do marta je najslabiji godišnji kvartal za bilans potražnje i ponude nafte, a pauziranjem OPEK+ pokazuje da proaktivno upravlja tržištem, rekla je Amrita Sen iz Energy Aspects-a.

Đovani Staunovo iz banke UBS je rekao da je malo verovatno da će se cene nafte značajno promeniti na berzama u ponedeljak, jer se očekivalo skromno povećanje proizvodnje u decembru.

OPEK+ je smanjivao proizvodnju nekoliko godina sve do aprila, a smanjenja su dostigla vrhunac u martu, iznoseći ukupno 5,85 miliona barela dnevno.

Smanjenja su se sastojala od tri elementa: dobrovoljnih smanjenja od 2,2 miliona barela dnevno, 1,65 miliona barela dnevno za osam članica i dodatnih dva miliona barela dnevno za celu grupu.

Grupa je ukidala dobrovoljna smanjenja, dok je poslednji element smanjenja za celu grupu predviđen da ostane na snazi do kraja 2026. godine. Osam članica OPEK+ će se ponovo sastati 30. novembra, istog dana kada se održava i puni sastanak OPEK+.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com