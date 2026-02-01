OPEK+ zadržava istu proizvodnju nafte u martu uprkos zabrinutosti oko Irana

Osam članica Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovi saveznici (OPEK+) odlučili su danas da zadrže nivo proizvodnje nafte u martu nepromenjenim uprkos rastućim cenama sirove nafte zbog strahovanja od posledica nagoveštene vojne intervencije SAD u Iranu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Cena sirove nafte tipa „brent“ bila je u petak na skoro 70 dolara po barelu pošto je u četvrtak dostigla šestomesečni maksimum od 71,89 dolara, uprkos spekulacijama da će višak ponude u 2026. godini spustiti cene.

Osam članica OPEK+ – Saudijska Arabija, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kazahstan, Kuvajt, Irak, Alžir i Oman – je od aprila do decembra 2025. godine povećalo proizvodne kvote za 2,9 miliona barela što je oko tri odsto globalne potražnje.

U novembru su već odlučile da zamrznu dodatna povećanja planirana za period od januara do marta 2026. godine zbog manje sezonske potrošnje.

Stoga su zadržali zamrzavanje odlučeno za mart, ali nisu pomenuli nikakve odluke koje bi mogli da donesu posle toga.

(Beta)

