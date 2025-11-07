Orban danas u Beloj kući, ruski energenti kao kamen spoticanja

Prvi put od povratka na vlast u SAD Donald Tramp će danas primiti u Beloj kući premijera Mađarske Viktora Orbana koji se nada da će njegov domaćin izuzetno dopustiti Mađarskoj korišćenje ruske nafte što svima želi da zabrani.

SAD su prošlog meseca uvele sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanija Rosnjeft i Lukoil, zbog odbijanja Rusije da okonča rat sa Ukrajinom, i traže od zemalja kao što je Mađarska da napuste ruske izvore energenata.

Međutim Mađarska u velikoj meri zavisi od ruske nafte.

Orban dolazi sa velikom delegacijom uključujuči šest ministara među kojima su i ministri ekonomije i odbrane.

Orban je prošle godine tri puta posetio Trampa, ali svaki put u njegovoj rezidenciji u Mar-a-Largu na Floridi, a od toga dva puta pre Trampovogo reizbora.

„Treba da dobijem rezultate“, rekao je Orban danas u jednom intervjuu.

On je jedan od retkih lidera u Evropskoj uniji koji je istovremeno blizak američkom predsedniku i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, a nedavno je rekao da je sa mađarskog stanovišta greška zabrana Evropljanima da uvoze ruske energente.

Trampova odluka stavlja u težak položaj rog njegovog „prijatelja“ u Srednjoj Evropi, koji, kao i slovački lider, nije od početka ruske invazije Ukrajine 2022. godine nastojao da diversifikuje uvoz energenata.

Vašingto je dao mesec dana zapadnim firmama da prekinu veze s ruskim energetskim grupama pod pretnjom da će im zabraniti pristup bankama, osiguranjima, američkim pregovaračima i špediterima, koji čine okosnicu trgovine sirovina.

To je loša vest za Orbana koji je na vlasti od 2020. godine. Kroz nekoliko meseci su parlamentarni izbori na kojima, po anketama, nije sigurna njegova pobeda.

Vašington je napravio neke poteze prema Mađarskoj kao što je ukidanje sankcija glavnom Orbanovom savetniku Antalu Robanu i vraćanje Mađarima putovanja u SAD bez viza.

Ali carine koje je uveo EU već teško pogađaju mađarsku automobilsku industriju koja je orijentisana ka izvozu.

„Od Trampovog rezibora nove perspektive su se otvorile u mađarsko-američkim odnosima“, napisao je juče Orban na Fejsbuku i pozdravio „novo poglavlje“.

On je prošle nedelje rekao da će nastojati da ubedi Trampa da izuzme Mađarsku iz sankcija uperenih protiv Rosnjefta i Lukoila.

Stručnjak za Srednju i Istočnu Evropu u Nemačkom Maršal Fondu Danijel Hegeduš ne isključuje da će američki predsednik napraviti neki simboličan potez, ukazujući da je već pokazao da je spreman da pomogne svojim ideološkim saveznicima, posebno uoči izbora.

„Očekujem da će ponuditi Orbanu poklon“ koji će mu omogućiti da se vrati kući kao pobednik i podsetio da Trampova administracija aktivno podržava političke snage koje dele EU.

Mađarski lider bi takođe trebalo tokom svoje posete Vašingtonu da se zalaže za održavanje u njegovoj zemlji američlo-ruskog samita o Ukrajini što je bilo najavljeno u oktobru, ali je Tramp odložio sastanak na neodređeno vreme.

Britanski Gardijan piše da je po upućenima prioritet tokom ove posete da Orbanov nagovori Trampa da poseti Mađarsku u vreme kada se on suočava sa domaćim izazovima bez presedana od novog opozicionog lidera pred parlamentarne izbore u aprilu. Trampova poseta bi pojačala Orbanovu ulogu kao državnika i dala energiju njegovoj konzervativnoj bazi, veruju njegovi savetnici.

„Orban hoće da Tramp dođe u Budimpeštu pre izbora“, rekao je jedan izvor koji radi za instituciju za spoljne poslove u mađarskoj vladi. „To je glavni prioritet. Razgovaraće i o pitanju ruskog gasa, ali ono što je najvažnije za Orbana su izbori“, rekao je taj izvor.

(Beta)

