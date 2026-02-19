Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Međunarodni sajam turizma otvoren je danas na Beogradskom sajmu, gde će se do 22. februara predstaviti više od 350 izlagača.

Slogan 47. Međunarodnog sajma turizma je „Jedno putovanje, hiljadu priča“, a zemlja partner te manifestacije je Kipar, koja će predstaviti svoju turističku ponudu.

Sajam je otvorio premijer Srbije Djuro Macut i istakao da se na ovogodišnjem sajmu očekuje direktno učešće 20 zemalja.

„Sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora“, rekao je Macut.

Istakao je da je pred Srbijom medjunarodna izložba Ekspo 2027, koja je i snažni zamajac daljem rastu turizma i ugostiteljstva.

„Ekspo podstiče ulaganje u infrastrukturu, smeštajne kaoacitete, nove sadržaje i kvalitet usluge, a najvažnije je da podiže međunarodnu vidljivost Srbije“, kazao je on.

Po rečima premijera, turistički promet u Srbiji početkom 2026. godine je u porastu, a 2025. godinu obeležilo je više od četiri miliona dolazaka i više od 12 miliona noćenja turista, uz devizni priliv od 2,5 milijarde evra.

Ministar turizma Kipra Kostas Kumis kazao je da Srbiju i Kipar spaja blizak odnos, koji je dugoročan i biće nastavljen.

„Turizam i ovaj odnos između nas obećava i podržan je na najvišem političkom nivou. Odličan odnos i saradnja između predsednika Srbije i Kipra pruža odličan osnov za jačanje bilateralne saradnje“, rekao je Kumis.

Posetioce sajma turizma, kako je najavljeno, očekuju veliki sajamski popusti, neki od njih su i 60 odsto popusta na određene turističke aranžmane.

Ponuda obuhvata porodična i „city break“ putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i wellness vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, „first minute“ ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije.

Istovremeno sa Sajmom turizma, biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, pod sloganom „Poslužite se“, u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.

Na sajmu učestvuju izlagači iz Italije preko ITA / ICE italijanske agencije za spoljnu trgovinu, kao i iz Albanije i drugih zemalja.

Posetiocima će biti predstavljena savremena rešenja za unapređenje turističke i ugostiteljske ponude, zatim široka paleta opreme i inovativnih rešenja, uključujući kuhinjsku, hotelsku i restoransku opremu, kao i proizvode renomiranih brendova iz oblasti sigurnosnih i rezervacionih sistema.

Radno vreme sajma je od 10.00 do 19.00, a u nedelju, 22. februara od 10.00 do 18.00.

Cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara, za đake i studente 500, a porodične 1.600 dinara, dok je cena grupnih ulaznica (za najmanje osam) po osobi 600 dinara.

Parking se plaća 200 dinara po satu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com