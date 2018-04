Otvoren Medjunarodni sajam gradjevinarstva na Beogradskom sajmu

Medjunarodni sajam gradjevinarstva (SEEBBE) danas je otvoren na Beogradskom sajmu, a trajaće do 21. aprila.

Na 44. beogradskom sajmu gradjevinarstva ima 600 izlagača, proizvodjača i distributera iz više od 20 zemalja regiona i sveta.

Otvarajući tu manifestaciju ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je rekla da je cilj da naredne godine bude ne 50 već 150 izlagača.

„Sajam gradjevinarstva svake godine pokazuje koliko smo radili u oblasti privrede, jer koliko su poboljšani uslovi za investiranje toliko raste broj izlagača“, kazala je ministarka.

Ona je istakla da Srbija nije ista kao pre pet godina već privrednici koji žele da ulažu znaju da je Srbija sada politički, ekonomski i privredno stabilna.

„Srbija je u svetu deseta po izdavanju gradjevinskih dozvola. Idemo ka elektronskom katastru i elektronskim planovima, ali to nije sve što treba da se uradi. Ima još puno posla koji treba da obavimo zajedno sa kompanijama koje treba da se udruže za predstojeće poslove u gradjevinarstvu i infrastrukturi“, rekla je Mihajlović.

Kompletna ponuda iz svih oblasti gradjevinske delatnosti predstavljena je u sedam hala Beogradskog sajma i na otvorenom prostoru, a za posetioce je atrakcija bager koji pleše.

Kao zasebna tematska celina predstavljen je Medjunarodni sajam kamena STONEEXPO SERBIA, najveća medjunarodna sajamska manifestacija u oblasti prirodnog kamena i prateće industrije.

Radno vreme sajma od 18. do 20. aprila je od 10 do 19 časova, a 21. aprila od 10 do 17.

Cena pojedinačne ulaznice je 300 dinara, grupne 200 dinara, za djake i studente stručnih škola 100 dinara, a parking po satu košta 100 dinara.

