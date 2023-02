Otvoren Medjunarodni sajam turizma u Beogradu

Na Beogradskom sajmu večeras je otvoren 44. Medjunarodni sajam turizma, na kojem će se do 26. februara predstaviti oko 350 izlagača iz 33 zemlje, a ovogodišnja zemlja-partner Sajma je Kina.

Predsednik Srbije Aleksanadar Vučić rekao je, otvarajući Sajam, koji se održava pod sloganom „Kad je odmor nije teško“, da je Srbija u poslednjih godina napravila veliki pomak jer je priliv od turizma 2,5 milijardi evra.

„Pre deset godina priliv od turizma je bio 720 miliona evra, a sada je tri puta veći“, rekao je Vučić.

Dodao je da je dva puta više noćenja gostiju, ali da Srbija ne treba da bude zadovoljna.

Naveo je da je posebno zadovoljan što je na Sajam došlo 20 kineskih firmi i pozvao turiste iz Kine da dodju u Srbiju jer imaju mnogo šta lepog da vide, a „nigde neće biti dočekani tako raširenih ruku kao u Srbiji“.

Premijerno će se ove godine na Sajmu turizma predstaviti: Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovače, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija.

I ove godine biće predstavljene popularne Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Severna Makedonija, kao i prošlogodišnji učesnici Maldivi i Sao Tome i Principe.

Kina, kao zemlja partner, predstaviće na svom štandu kinesku kulturu kroz predmete kao što su pekinške tradicionalne lutke od svile, skulpture „zeca s Meseca“, skulpture i predmete od porcelana, duboreze, savreme proizvode kreativne kulture.

Na Sajmu je planiran susret s predstavnicima iz Kine u koordinaciji s Privrednom komorom Srbije, a učestvovaće najznačajnije turističke agencije, udruženja, organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i medjunarodni tur-operatori.

Srbija će se predstaviti u Hali 4 Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije (TOS), Turističke organizacije Beograda (TOB) i mnogih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz svih delova zemlje.

Kao i do sada, paralelno sa Sajmom turizma na Beogradskom sajmu je uporedo Medjunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme „HORECA-OPREMA“ koji će po 18. put prikazati najsavremeniju opremu za hotelske i ugostiteljske objekte.

U Halama 2A i 2C Beogradskog sajma su najznačajnije kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom najsavremenijih proizvoda za opremanje ugostiteljskih objekata, restorana i hotela, kao i uslužnim delatnostima, novim trendovima poslovanja, snabdevanja i funkcionisanja ugostiteljskih objekata.

Radno vreme Sajma od četvrtka 23. februara do subote 25. februara je od 10 do 19 časova, a u nedelju, 26. februara, od 10 do 18 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, a za grupne posete s minimum osam osoba je 350 dinara.

(Beta)

