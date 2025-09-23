Otvoren poziv za Addiko SME Akademiju, prvi put na regionalnom nivou

Neprofitni edukativni program za mala i srednja preduzeća, uz podršku EBRD i šampionske lekcije Vanje Grbića i renomiranih stručnjaka

Addiko banka ove godine organizuje prvu regionalnu SME Akademiju, okupljajući lidere preduzetništva iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na jednom mestu. Danas je, u prostorijama Addiko banke, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenut poziv privrednicima u BiH, Crnoj Gori i Srbiji i naglašen značaj pomenutog trening programa za jačanje sektora malih i srednjih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi.

Poziv za mala i srednja preduzeća je otvoren od 22. do 30. septembra 2025. godine. Zainteresovani se mogu prijaviti onlajn, putem linka na kome su dostupne detaljne informacije o programu.

SME Akademija je nastala kao inicijativa Addiko banke da kreira neprofitni program edukacije i umrežavanja 70 odabranih preduzetnika, uz učešće uglednih predavača, a kroz pažljivo osmišljene radionice i mentorski pristup.

Tokom dva modula (od 23. do 25. oktobra na Jahorini, i od 13. do 15. novembra na Zlatiboru), obrađivaće se teme poput transformacije poslovanja, jačanja prodajnih timova i finansijskog planiranja, uvođenja veštačke inteligencije i strateških inovacija koje oblikuju budućnost biznisa. Pored renomiranih poslovnih eksperata, među predavačima će se naći i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Srbije, Vanja Grbić, koji će učesnicima otkriti formulu šampionskog duha.

Program se realizuje uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja učestvuje u projektu kao partner, koristeći sredstva Evropske unije, sa ciljem da se preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima pruži mogućnost jačanja sopstvenih kapaciteta.

„Ponosni smo što proširujemo naše partnerstvo sa Adikko bankom na akademijama za mala i srednja preduzeća u regionu, nastavljajući našu uspešnu postojeću saradnju u Bosni i Hercegovini i osnivajući nove akademije u Srbiji i Crnoj Gori. Ova inicijativa će dati važan doprinos razvoju i rastu malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu.

Obukom vlasnika i menadžera kroz praktične alate za planiranje održivog rasta, procesa nasleđivanja i digitalne transformacije, Akademija će pomoći polaznicima u ove tri zemlje da njihovi biznisi očuvaju radna mesta i ekonomsku stabilnost, budu inovativni i posluju moderno. Zahvalni smo Adikko banci što je zajedno sa EBRD-om investirala u budućnost ekonomija ovog regiona”, izjavio je Mateo Koanđeli, regionalni direktor za Zapadni Balkan EBRD.

„Partnerstvo sa EBRD predstavlja značajan korak u našoj posvećenosti osnaživanju malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kroz Addiko SME Akademiju ulažemo u budućnost regionalnog preduzetništva – podržavajući inovacije, liderstvo i održiv rast tamo gde je to najpotrebnije“, rekao je CEO Addiko Bank AG, Herbert Juranek.

„U Addiko banci pažljivo osluškujemo potrebe naših klijenata i prepoznajemo da je regionalno širenje postalo ključni trend razvoja biznisa u našem regionu. Zato smo odlučili da 70 vlasnika i menadžera malih i srednjih preduzeća iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine okupimo u jedinstvenom edukativnom programu, koji će im pomoći da unaprede i prošire svoje poslovanje i da pronađu buduće partnere iz regiona. Verujemo da je uloga banke mnogo više od finansiranja – naša misija je da doprinosimo rastu i jačanju biznisa svojih klijenata. Posebnu zahvalnost dugujemo Evropskoj banci za obnovu i razvoj, našem partneru i kofinansijeru, čija podrška ovom programu potvrđuje njegov značaj i dugoročni doprinos regionalnom razvoju.“, ističe Srđan Kondić, predsednik izvršnog odbora Addiko banke.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka prve regionalne SME Akademije biće i radionica koju vodi zlatni olimpijski šampion Vanja Grbić, koji za učesnike priprema tajne uspeha direktno sa terena: „Dati 100 odsto sebe na svakom terenu jedini je put da upoznamo sopstvene granice. Najteži protivnik nije onaj preko puta – to smo mi sami. Stoga se svakodnevno borimo da budemo makar delić bolji, a upravo to je filozofija olimpijskog šampiona.“

Proces selekcije prijavljenih kandidata će obaviti stručni konsultanti i predavači koje će odabrati Addiko banka i EBRD. Na kraju obuke, učesnici će na svečanom događaju u organizaciji Addiko banke i EBRD dobiti sertifikate o završenoj edukaciji. Više informacija je dostupno na veb stranici Addiko bank Srbija.

(Beta)

