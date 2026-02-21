Otvorena 42. Kobasicijada u vojvođanskom selu Turiji

Ovogodišnja, 42. Kobasicijada, otvorena je danas u vojvođanskom selu Turiji, kod Srbobrana.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov je rekao u govoru da je ponosan na meštane Turije koji su uspeli da od jednog svog proizvoda naprave prepoznatljiv brend.

„Ovde se ne slavi samo kobasica, već se slavi rad, znanje i ljubav prema zemlji i zanatu“, rekao je Žigmanov, prenela je Pokrajinska vlada.

Kazao je da manifestacije poput Kobasicijade podsećaju na to koliko je važno pružiti podršku poljoprivrednicima i malim proizvođačima „koji čuvaju ekonomiju i tradiciju“.

„Kobasicijada je i praznik starih zanata: od tradicionalne prerade mesa, preko ručne izrade proizvoda, do negovanja receptura koje su stare vekovima. U vremenu svakodnevnog tehnološkog napretka i sve bržeg ritma života, očuvanje ovih znanja ima nemerljivu vrednost“, naveo je on.

Po njegovim rečima, snažna poljoprivreda osnažuje sela, a jaka sela su značajna za razvoj Vojvodine i Srbije.

(Beta)

