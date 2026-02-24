Padaju carine za robu iz Srbije poslatu u SAD

Odluka Vrhovnog suda SAD kojom je poništen veliki deo carina predsednika Donalda Trampa oslabila je njegovu sposobnost da preti i nameće carine drugim zemljama, a za Srbiju to može biti i olakšavajuća situacija posle carina od 37 odsto koje su zadesile određene industrije, a potom smanjene na 35 odsto, piše danas Nova ekonomija.

Tramp je odgovorio u roku od nekoliko sati na presudu koju je u petak doneo Vrhovni sud, uvodeći novu carinu od 10 odsto na sav uvoz i naređujući nove trgovinske istrage koje bi mogle dovesti do dodatnih carina za nekoliko meseci.

Američki predsednik je insistirao da trgovinski i investicioni sporazumi postignuti sa skoro 20 zemalja – većina sa višim carinama – treba da ostanu netaknuti.

Manje od 24 sata kasnije, povećao je stopu nove carine na 15 odsto – maksimalni nivo dozvoljen zakonom.

„Mi jesmo sada u boljem položaju, jedino je pitanje je da li će se odmah primenjivati nove carine i da li će biti na nivou od pre aprila 2025. godine kada je Tramp uveo poslednje carine. Mi smo smanjili izvoz u Ameriku u prošloj godini šest odsto, ali i povećali ukupan izvoz 8,5 odsto u svet. Neke naše povezane firme, neki proizvođači sitnih mašina bili su dobro pozicionirani u SAD, ali su praktično napustili tržište. Sada sa ovim promenama neke stvari bi mogle da se možda srede“, rekao je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

Prerađivački sektor je značajno usporio rast za 11 meseci prošle godine, ostvarivši rast od 1,9 odsto u 2025. godini u poređenju sa 4,6 odsto u istom periodu 2024, delimično i pod uticajem primene novih carinskih stopa SAD-a ka EU, ali i ka Srbiji, podaci su Rajfajzen banke. Kako bankari objašnjavaju, ovo se dešava iako je obim razmene Srbije sa SAD-om na dosta niskom nivou i imamo niži priliv stranih direktnih investicija, ali svejedno utiču očigledno na deo industrije.

Do sada je za srpske izvoznike pored carine od 35 odsto važila i tarifa od 50 odsto na proizvode od aluminijuma, čelika i bakra, koja je uvedena po drugom američkom zakonu, a one bi trebalo da ostanu na snazi.

Takođe, iako su nova putnička vozila, auto-delovi i gume iz Srbije izuzete iz „krovnih“ carina, ova dobra su i dalje podložna posebnom oporezivanju prilikom uvoza, u visini od 25 odsto, piše Nedeljnik.

Za sada su, međutim, još mnoge nepoznanice vezane za poslednji Trampov potez, novi ukaz podrazumeva carine od 15 odsto u periodu od narednih 150 dana. Ali nije zagarantovano da je ovo kraj, jer ukoliko Trampu to bude odgovaralo, on može da uvede carine na druge načine. Za to vreme neke posledice po ekonomiju SAD mogu postati vidljive, objašnjavaju ekonomisti.

(Beta)

