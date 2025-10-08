Paketomati Pošte Srbije na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama

Na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama od danas je dostupna nova usluga – preuzimanje post-ekspres pošiljaka i paketa putem paketomata „Pošte Srbije“.

Usluga je jednostavna, brza i dostupna u radno vreme benzinskih stanica na više od 150 lokacija širom Srbije, a plaćanje se može obaviti direktno na kasi benzinske stanice, saopštila je Pošta Srbije.

Dodaje se da je Pošta posvećena razvoju modernih i korisnicima prilagođenih usluga.

„Ovaj projekat je još jedan primer naše strategije da usluge pošte budu savremene, efikasne i u službi potreba svih građana Srbije“, izjavio je v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Više informacija o načinu preuzimanja pošiljki putem paketomata, kao i spisak benzinskih stanica na kojima je ova usluga omogućena, dostupno je na https://www.nisgazprom.rs/benzinske-stanice/usluge/paketomati/paketomati-poste-srbije/.

Za dodatna pitanja korisnici se mogu obratiti kontakt centru „Pošte Srbije“ na broj 19990, kao i kol centru NIS-a na broj 08 0000 8888.

(Beta)

